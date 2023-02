Le prisonnier M. Guèye, qui s’est évadé de prison lors de la mutinerie du 5 mars 2021 à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, a été arrêté de nouveau le 6 février dernier. Durant sa cavale, il est devenu entre-temps un taximan, puis s’est marié et attend d’ailleurs son premier enfant.

Par Alioune Badara CISS – C’est une histoire invraisemblable : M. Guèye, qui avait retrouvé la liberté en s’évadant de prison, avait réussi à refaire sa vie dans la ville de Mbour. La chance n’a pas continué à sourire à M. Guèye, âgé de 26 ans, arrêté en 2020 pour association de malfaiteurs et vol de bétail. Jugé et condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme, il n’a pas purgé toute sa peine. Car, après 7 mois de détention, il a profité d’une mutinerie, qui a éclaté le 5 mars 2021 à la Maison d’arrêt de Mbour, pour disparaître dans la nature. Et les gardes pénitentiaires avaient perdu ses traces, jusqu’à ce qu’il soit arrêté plusieurs mois plus tard.

Lors de son procès au Tribunal d’instance de Mbour hier, le fugitif a diffusé à la barre le film de son évasion. Alors qu’il était à l’infirmerie au moment de l’éclatement de la mutinerie : «J’avais une plaie au pied, c’est pourquoi j’ai été admis à l’infirmerie. Ce jour-là, j’ai entendu des cris dans la cour de la prison. Je suis sorti pour m’enquérir de la situation et j’ai vu que les prisonniers étaient en train de se battre avec les gardes pénitentiaires. La porte était grande ouverte, j’ai vu des détenus qui fuyaient, j’en ai profité pour partir.» Il a préféré suivre le groupe de fugitifs pour aller se réfugier à Dakar. M. Guèye, faisant partie des 23 détenus qui s’étaient évadés, devait épuiser sa peine en novembre 2022. Et ses co-accusés ont été finalement libérés. Après un bon bout de temps, il est revenu à Mbour pour refaire sa vie. Pour ce faire, il a acheté une voiture et devient taximan. Mieux, il s’est marié et son épouse attend même un enfant.

Mais, il a eu la malchance de croiser en ville, le 6 février dernier, alors qu’il était en train de faire la vidange de son taxi dans une station, des gardes de la Maison d’arrêt. Ils l’ont tout de suite reconnu et arrêté. Lors de son procès, le procureur a eu la main lourde, car il a requis une peine de 2 ans ferme. Une peine qualifiée de sévère par Me Abdoulaye Tall, son avocat, qui demande la clémence pour son client. «Il avait acheté une voiture et était entré dans la normalité. Il s’est marié et il attend un enfant. Je prie M. le juge de lui faire une application extrêmement humanitaire de la loi», plaide Me Tall.

D’ailleurs, l’autre avocat de la défense, Me Mouhamadou Fadel Fall, est allé dans le même sens que son confrère, en suppliant le Tribunal de faire preuve de compréhension et d’indulgence à son égard. «L’occasion faisant le larron, mon client a eu une marge très petite de réflexion. C’est un fait spontané, pas une évasion planifiée», a plaidé Me Fadel Fall. Le Tribunal a fixé le délibéré au 21 février 2023.

abciss@lequotidien.sn