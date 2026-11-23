L’heure n’était pas à la fête au quai de Tefess. Entre la raréfaction du poisson, la concurrence des navires industriels et l’insalubrité du site, les acteurs de la pêche artisanale dressent un constat alarmant de leur quotidien. En toile de fond de cette mobilisation, les récents naufrages meurtriers au large de Yenne et de Lompoul rappellent le prix humain de cette crise économique qui pousse la jeunesse vers l’émigration clandestine.

Pour Daouda Ndiaye, Secrétaire général du Collectif national des pêcheurs du Sénégal (Cnps) et co-président du Forum mondial des peuples pêcheurs, le manque de perspectives économiques alimente directement les départs périlleux vers l’Europe. «Beaucoup de nos enfants, de nos femmes, de nos frères et sœurs sont en train de traverser l’océan pour aller en Europe. Beaucoup sont restés en mer. Trop, c’est trop. Il faut que ça s’arrête», alerte-t-il, refusant que cette journée de revendication ne fasse l’objet d’une récupération politique.

Alors que la pêche artisanale assure 82% des débarquements au Sénégal contre 18% pour la pêche industrielle, les professionnels dénoncent des décennies de politiques inefficaces. Ils réclament un recensement strict des navires opérant dans les eaux sénégalaises, une transparence totale sur les accords de pêche et l’instauration de périodes de repos biologique.

Les acteurs s’opposent également à l’essor des usines de farine et d’huile de poisson accusées de vider les mers au détriment de l’alimentation locale. «Ce poisson-là, les populations en ont besoin pour vivre. Ce sont des moyens pour surexploiter nos mers et nos ressources halieutiques», soutient Daouda Ndiaye.

Sur les étals du marché au poisson de Tefess, la baisse des captures frappe d’abord les femmes transformatrices et vendeuses. Privées de matériel de conservation adéquat et travaillant au milieu des ordures, elles peinent à dégager un revenu décent, malgré des journées épuisantes. «Vous quittez chez vous à 5 heures du matin, vous devez rentrer à 20 heures. Vous devez acheter des poissons, les revendre, ou les glacer, puis les revendre. Et vous ne pouvez même pas avoir un revenu de 2000 francs», déplore Siga Faye, mareyeuse sur le site.

Titulaire d’une licence en banque-finance, la jeune femme s’est résignée à vendre du poisson faute de débouchés. Selon elle, ce blocage social explique pourquoi les avertissements sur les dangers de l’océan n’ont plus d’effet sur la jeunesse. «Vous dites aux jeunes : si vous partez, vous allez mourir. Ils vous répondent : ce sont des blabla. Nous allons mourir si nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos familles», rapporte-t-elle avec émotion. Face à ces défis, les représentants de la filière rappellent que cette journée, instaurée en 1997 à New Delhi, doit rester un levier de lutte pour la dignité des communautés côtières et pour une meilleure reconnaissance du rôle vital des femmes dans l’économie locale.

Par Alioune Badara CISS (Corresponda) – abciss@lequotidien.sn