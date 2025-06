Dans le cadre de la promotion de l’Ess, l’Etat est en train d’élaborer la lettre de politique sectorielle de développement de ce secteur.

Par Alioune Badara CISS – Le ministère de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire se penche, depuis hier à Saly, sur l’élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de ce secteur. Selon Alioune Dione, ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire, qui présidait la cérémonie d’ouverture de cette rencontre, l’élaboration de ce document est le premier acte de concrétisation et d’opérationnalisation du référentiel que le gouvernement a présenté au Peuple, Sénégal 2050. «Le président de la République a instruit le gouvernement à aller vers des approches holistiques et d’éviter la segmentation qui crée des doublons. Cette lettre va prendre en compte tout le périmètre sectoriel de l’économie sociale et solidaire et de la microfinance. Aussi elle va promouvoir l’économie sociale et solidaire à travers ses dimensions solidaire, mutualité et économie sociale. En plus de l’Etat, cette lettre va servir de référentiel à la Société civile, aux associations et aux entreprises sociales», a confié Alioune Dione.

Toutefois, il a souligné que pour avoir une lettre de politique sectorielle, il faut un document qui cadre avec la dimension épistémologique pour pouvoir réaliser une économie sociale et solidaire. C’est pourquoi son département va changer le pays à partir de l’économie sociale et solidaire. «Il y a principalement la rationalisation des mécanismes de financement. Il y avait beaucoup de déperditions dans l’intervention de l’Etat. Main­tenant, si on rationalise nos interventions et les fonds alloués à la microfinance, on peut aboutir à un financement inclusif et durable. Autre chose, nous allons orienter la création de biens et de services dans les segments de grande consommation. Il y aura donc une substitution aux importations, et les ménages vont créer des produits grâce à des coopérations et on aura une possibilité d’épargne intérieure. S’il y a un secteur qui nous a donné satisfaction, c’est celui de la microfinance. Et nous allons renforcer ce dynamisme avec des orientations et des innovations», a déclaré le ministre.

Ainsi durant cet atelier, les participants vont réfléchir profondément sur les moyens d’atteindre la souveraineté financière et l’inclusion financière universelle en amplifiant la mobilisation de l’épargne communautaire par l’éducation financière et la promotion des produits d’épargne attractifs pour les Sénégalaises et les Sénégalais ayant des revenus peu élevés.

abciss@lequotidien.sn