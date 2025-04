Le New deal technologique devrait aboutir à une société digitale inclusive au Sénégal pour promouvoir un civisme numérique. Par Alioune Badara CISS –

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de recentrage du civisme numérique, financé par l’Union européenne dans 10 pays du monde via Oxfam Irlande, le Forum civil a clôturé, mardi à Saly, une session de formation sur la formulation, le contenu et la mise en œuvre de la stratégie New deal technologique.

Ainsi, en partenariat avec le ministère de la Communi­cation, des télécommunications et du numérique, cette collaboration stratégique autour de la mise en œuvre du New deal technologique du Sénégal vise à ancrer durablement la culture numérique dans le quotidien des citoyens sénégalais à l’horizon 2025-2029. «Cette réunion est un acte très important pour nous, car elle accompagne la formulation et le contenu de la mise en œuvre de notre stratégie numérique. Il y a des enjeux de transparence, de redevabilité et de citoyenneté numérique. Le citoyen doit pouvoir exercer son rôle pleinement dans cet espace», a déclaré Aïssatou Jeanne Sy, directrice des Technologies de l’information et de la communication au sein du ministère.

D’ailleurs, elle a rappelé que la stratégie, lancée par le président de la République le 24 février 2025, ambitionne de faire du Sénégal une société digitale où les services publics, les citoyens et l’économie s’articulent autour du numérique. Une feuille de route est attendue à l’issue de la rencontre, afin de définir concrètement comment le Forum civil accompagnera cette transformation.

A l’en croire, «le Forum civil apporte une plus-value indéniable à cette stratégie. Cela signifie que les droits des citoyens sont au cœur du projet», a insisté Mme Sy. Elle a également souligné l’importance du cadre réglementaire. «La gestion des données, les télécommunications, la signature électronique, l’état civil en ligne… tout cela est encadré par le projet PR01 du Digital master plan», a précisé Mme Sy.

Quant à Birahim Seck, Coordonnateur général du Forum civil, il a salué la collaboration avec le ministère des Télécommunications. «Nous avons organisé cet atelier, en partenariat avec l’Union européenne, Oxfam Irlande et Oxfam Sénégal, pour débattre des enjeux liés au New deal technologique, notamment l’identité numérique, la cybersécurité et la gouvernance. La collectivité au plan géographique, mais la collectivité également en termes de débit, une des grandes priorités est de lutter contre les zones blanches. Sans une connectivité fiable sur tout le territoire, l’économie numérique ne pourra pas se développer pleinement», déclare Birahim Seck.

La sensibilisation des jeunes est également au cœur de cette stratégie. «Nous allons travailler avec la Division de la cybersécurité de la Police judiciaire pour sensibiliser les jeunes, notamment dans les clubs d’intégrité à la citoyenneté active que nous avons mis en place», explique M. Seck. Cette approche vise à promouvoir une culture numérique saine, en particulier chez les enfants et adolescents exposés à des usages à risque d’internet.

Au-delà de la sensibilisation, l’objectif est aussi économique. «La digitalisation de l’Admi­nistration permettra de lutter contre la corruption, de mobiliser davantage de ressources fiscales et d’inclure de nouveaux acteurs comme les créateurs de contenu», indique le coordonnateur du Forum civil. Selon les organisateurs, cette rencontre marque une étape majeure dans la démocratisation du numérique au Sénégal. Le partenariat entre les autorités publiques et la Société civile pose les jalons d’une transition numérique inclusive, fondée sur la trans­parence, la participation cito­yenne et la souveraineté technologique.

abciss@lequotidien.sn