Prévu du 7 au 9 juin, le Pèlerinage marial de Popenguine sera marqué par l’arrivée de 30 mille marcheurs sous le signe de l’espérance et du vivre-ensemble. Par Alioune Badara CISS –

Les préparatifs du 137e Pèlerinage marial de Popen­guine, prévu les 7, 8 et 9 juin 2025, s’intensifient. Les autorités administratives, le comité d’organisation et les services techniques s’engagent à garantir la réussite de cet événement religieux majeur, coïncidant cette année avec la fête de la Tabaski. Dans le cadre d’un Comité local de développement (Cld), le Préfet de Mbour, Amadou Diop, a salué «l’engagement et la détermination de tous les acteurs pour organiser un bon pèlerinage édition 2025». Il a rappelé que le processus a été enclenché avec la présidence du sous-préfet de Sindia lors d’un premier Cld, permettant de recenser l’ensemble des préoccupations, aujourd’hui partagées, consolidées et traduites en engagements fermes.

Pour la prise en charge de la sécurité, de l’eau, de l’énergie, de la logistique et de la couverture sanitaire, tous les services se mobilisent. «Les chefs de service nous ont rassurés quant à la prise en charge des mesures, comme ils ont l’habitude de le faire», a souligné le Préfet du département de Mbour. En matière d’approvisionnement en eau, des solutions concrètes sont mises en œuvre. Elles passent par une mobilisation de camions citernes, l’activation des potences disponibles à Popenguine, l’extension du réseau hydraulique. «Si toutes ces mesures sont réalisées, la question de l’eau sera réglée», assure-t-il.

L’édition spéciale de cette année est placée sous le signe du dialogue religieux et du bon voisinage. Père Paul Marie Mandika, vice-président du Comité national d’organisation, a mis l’accent sur la portée symbolique du pèlerinage 2025, placé sous la responsabilité du Diocèse de Nouakchott. «C’est une fierté d’inviter cette année Mgr Victor Ndione, fils du Sénégal devenu Evêque en Mauritanie», a-t-il déclaré. Selon lui, cet événement s’inscrit dans une dynamique de bon voisinage, autant politique que religieux.

Appel au respect des règles de dévotion

Cette année, le contexte interreligieux renforce le message de paix. «Nous avons presque jeûné ensemble, musulmans et chrétiens. Cette concomitance avec la Tabaski est une providence divine», estime le prélat. «Au Sénégal, nous n’avons pas besoin de dialoguer : nous vivons ensemble. C’est cela la beauté que nous pouvons offrir au mon­de», s’est réjoui Père Mandika.

Cette année encore, plus de 30 mille pèlerins sont attendus au village des marcheurs, dans un esprit de ferveur et de discipline. Le thème choisi est : «Marie, mère de l’espérance, marche avec nous.» En 2024, plus de 26 000 marcheurs ont convergé vers Popenguine. En 2025, le chiffre pourrait atteindre 30 000. Une mobilisation massive rendue possible grâce à l’implication de tous, y compris des chauffeurs musulmans. «Ils vont manger le mouton, mais qu’ils ne nous oublient pas avec leurs voitures», a lancé Père Mandika avec hu­mour.

Les organisateurs rappellent également que le pèlerinage est avant tout un moment de prière. «Il faut éviter les bruits, la musique, la vente d’alcool ou de stupéfiants. Même la baignade est catégoriquement interdite dans le périmètre du sanctuaire», a-t-il insisté. Les fidèles sont aussi invités à ne pas venir jusqu’au pied du sanctuaire en voiture, pour favoriser «une marche vers le Seigneur».

