Membre du tout nouveau parti Kiiraay, le chef de Cabinet du président de la République, Ousmane Abdoulaye Barro, s’est offert une démonstration de force, ce dimanche sur le terrain de Jappo. Bien décidé à faire du département de Mbour une chasse gardée aux couleurs du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, l’ancien cadre de Pastef a vivement critiqué ses ex-compagnons de route, accusés d’hypocrisie et de manipulation.

Par Alioune Badara CISS – Le département de Mbour s’apprête à devenir le théâtre d’une bataille électorale sans merci. Entouré de cadres, responsables et sympathisants de la nouvelle formation politique Kiiraay, le chef de Cabinet du président de la République, Ousmane Abdoulaye Barro, a opéré une rentrée politique très remarquée, ce dimanche sur le terrain de Jappo. Déterminé à faire du troisième plus grand vivier électoral du Sénégal une chasse gardée, l’ancien cadre de Pastef est sorti de sa réserve pour verrouiller la terre natale du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tout en assénant de sévères piques à ses anciens compagnons de route.

Pour l’ex-responsable de cellule, le temps de la discrétion est définitivement révolu : la conquête du terrain ne laisse plus aucune place à la complaisance envers ses adversaires. «Il y a des gens qui bavardent aujourd’hui, mais au moment où les choses étaient difficiles, personne n’était là. Seul Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu le courage de faire face, c’est pourquoi il est parti en prison. Dès 2017, je savais déjà qu’il deviendrait président de la République», a-t-il affirmé.

Ancien militant de Pastef désormais engagé sous la bannière de Kiiraay -formation officiellement lancée le 25 juillet dernier-, Ousmane Abdoulaye Barro a profité de ce rassemblement populaire pour régler ses comptes avec ses ex-frères de parti, qu’il accuse ouvertement de manipulation et de mensonge. Dénonçant le double jeu de certains détracteurs, le chef de cabinet a publiquement appelé à la fin des discours hypocrites : «Que mes adversaires arrêtent la calomnie et cessent de tromper le Peuple ! Ils sont nombreux parmi eux à m’appeler en cachette. J’avais dit que j’allais accompagner Ousmane Sonko pendant au moins dix ans, mais je suis revenu sur cette décision, car on ne peut pas construire un pays en deux ans. Le président distribue des passeports diplomatiques et plusieurs militants de Pastef bénéficient des fonds politiques, mais personne n’en parle.»

Dans ce fief stratégique, une défaite du Président Bassirou Diomaye Faye sur ses propres terres représenterait un revers politique majeur. Pour éviter un tel scénario, les responsables de Kiiraay entendent s’appuyer sur la figure du chef de l’Etat et sur son ancrage historique dans le quartier de Thiocé-Est Oncad, où il a grandi. Volant au secours du bilan présidentiel, Ousmane Abdoulaye Barro s’est directement adressé aux proches du chef de l’Etat : «Je dis aux parents de Diomaye que ceux qui critiquent le Président doivent savoir qu’il est infiniment meilleur qu’eux.»

Pour ancrer durablement le mouvement dans le quotidien des populations locales, Kiiraay ne compte pas limiter son action aux simples discours politiques. Egalement présente, la directrice adjointe du Cabinet présidentiel, Fatou Kiné Diakhaté (dite «Fifi»), a martelé que «Mbour doit être Kiiraay». Elle en a profité pour annoncer un ambitieux programme social et d’insertion professionnelle prévu pour les six prochains mois : la formation de 200 jeunes, l’accompagnement de 1000 acteurs du secteur maritime et la qualification de 500 femmes dans divers corps de métier.

Soutenus par des figures locales influentes telles que Abdoulaye Guèye ou l’ancien conseiller au Hcct, Mohamadou Barro, les dirigeants de Kiiraay affichent une ambition claire : faire de la proximité locale et de l’action sociale le fer de lance de la victoire présidentielle à Mbour.

abciss@lequotidien.sn