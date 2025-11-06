Insalubre et inutilisable, le Poste de santé de Santhie, situé dans la commune de Dakar, a été reconstruit grâce à un financement de l’Ong belge Keur Tipi Belgique, d’un coût de 32 millions F Cfa. L’ancienne maternité était dans un état de délabrement si avancé que les autorités avaient décidé de la démolir. Face à cette urgence, le partenaire Keur Tipi Belgique, représenté par Amadou Diouf, planificateur de l’Ief de Mbour 1, a pris la décision de s’engager dans sa réfection.

«Cette maternité, on l’a trouvée délabrée. Quand on l’a visitée, on a contacté le maire pour trouver une solution», explique Amadou Diouf. Il précise que l’association, partenaire de la mairie depuis 15 ans, a pris en charge le financement à 100%. «Cela a été construit sur un coût global de 32 millions, entièrement financé par le partenaire», ajoute-t-il.

Le personnel soignant du Poste de santé de Santhie a exprimé un grand soulagement et une vive gratitude. L’infirmière d’Etat Marguerite Sarr, infirmière-cheffe de poste de Santhie, a souligné l’importance de cette réalisation après une période difficile. «Nous avons eu du mal, nous n’avons pas eu de maternité depuis un certain temps. L’utilité de cette nouvelle maternité, c’est de veiller à la santé des populations», a déclaré Marguerite Sarr. Le maire de Mbour s’engage pour l’équipement et la pérennisation de l’ouvrage. D’ailleurs, Cheikh Issa Sall a profité de l’inauguration pour féliciter chaleureusement le partenaire et réaffirmer l’engagement de la municipalité pour la santé. «Je voudrais tout d’abord remercier notre partenaire, Keur Tipi Belgique, pour tout ce qu’ils ont eu à faire pour la commune de Mbour depuis plus de 15 ans», a souligné le maire. Il a également insisté sur la pertinence du choix de Santhie, un quartier populaire dont le poste de santé «polarise même des quartiers qui sont en dehors du périmètre de Mbour». Concernant l’équipement de la nouvelle structure, le maire a assuré une réponse rapide. «Le partenaire s’est engagé à l’équiper, mais en attendant, étant donné qu’il y a urgence, on va remettre l’équipement qui existait, et pour le complément, la mairie va prendre les dispositions de manière urgente pour permettre à la maternité de fonctionner dès demain», a souligné Cheikh Issa Sall. Malgré la joie suscitée par la nouvelle maternité, des besoins urgents subsistent. Marguerite Sarr a rappelé : «On attend également l’équipement et le logement de la sage-femme.»

Le maire a également promis de répondre à la question du logement, reconnaissant le dévouement et la rigueur du personnel technique «qui avait, malgré des conditions de travail extrêmement difficiles, réussi à nous présenter des résultats importants». Il a promis des mesures urgentes pour la réhabilitation des logements.

Par Alioune Badara CISS – abciss@lequotidien.sn