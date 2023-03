Si la situation des détenues de Mbour n’est pas mauvaise, l’état de la Maison d’arrêt et de correction est une sérieuse préoccupation. D’où l’urgence de sa rénovation.

Par Alioune Badara CISS – La section Amnesty Sénégal de Mbour a profité de la célébration de la Journée internationale des femmes pour rendre visite aux détenues de la Maison d’arrêt et de correction de Mbour (Mac). Selon Fatou Dieng, présidente du Groupe 10 de Mbour d’Amnesty Sénégal, a rappelé que ces femmes sont souvent les grandes oubliées de cette fête. C’est pourquoi la section de Mbour a tenu à célébrer le 8 Mars aux côtés de ces détenues. «Lors de notre visite à la Mac, nous y avons trouvé des détenues à qui nous avons assuré ce jour (hier), la restauration, les tenues portées à l’occasion de la célébration. Nous leur avons également apporté des produits nécessaires à leur vécu quotidien en tant que femmes. Le sens de notre démarche consiste à venir communier avec les détenues qui sont à la Mac, passer la journée avec elles, tout en essayant de leur apporter quelques aides sociales, c’est-à-dire tout ce qui est produits sanitaires, en particulier pour leur hygiène, d’une valeur de 150 000 francs», explique Mme Dieng. Elle ajoute : «Nous avons aussi préparé pour elles, un repas ; ce, en conformité avec le thème choisi par Amnesty international. L’occasion est également choisie pour leur parler des violences faites aux femmes, des nouvelles technologies face à l’égalité entre hommes et femmes.»

Cette visite a été également l’occasion pour les femmes d’Amnesty Sénégal de s’enquérir de la situation de ces détenues. Et leurs conditions de détention ne sont pas mauvaises. «Leurs droits sont respectés et leur situation dans le pénitencier est normale. Elles bénéficient d’une attention particulière de la part des responsables de la Mac. Leurs conditions sont acceptables. En tant qu’organisation, nous venons régulièrement ici pour nous assurer que leur séjour se passe bien. Ici, il n’y a pas de surpopulation, donc pas de promiscuité, et leur alimentation est bonne. Il faut également dire que par rapport aux années passées, les conditions de détention se sont sensiblement améliorées», se félicite Mme Fatou Dieng, présidente du Groupe 10 de Mbour d’Amnesty Sénégal. Ce n’est pas tout… «A l’instar d’un peu partout dans le pays, il y a beaucoup plus de social dans la Mac de Mbour. Ce, conformément aux actions qu’Amnesty prône et par rapport aux thématiques qu’elle développe dans son projet Education et droits humains. Aujourd’hui, on voit que les détenus ont plus de responsabilités par rapport à leurs conditions de détention et les gardes sont bien formés aux droits humains, surtout par rapport aux femmes.»

Par contre, cette organisation reconnaît que la sécurité de la prison pose souvent problème. Comme le montrent les dernières évasions spectaculaires. «Les bâtiments sont vétustes. Cette situation explique en partie les problèmes notés comme les évasions. C’est pour nous l’occasion de lancer un appel aux autorités pour sa rénovation. Nous plaidons également pour nos détenus qui, à nos yeux, doivent être bien traités au même titre que nous qui sommes dehors», plaide Mme Fatou Dieng.

Des cas de viol non déclarés

Lors de cette visite à la Mac de Mbour, Abdoulaye Ndiaye, chargé de la Formation à Amnesty international/Mbour, a dressé un bilan des droits humains dans ce département. D’après lui, beaucoup de cas de viol non déclarés sont constatés dans cette zone. «Cela se déroule souvent au niveau de la famille. Dans beaucoup de situations, il n’y a pas de plainte parce que les parents préfèrent gérer les cas dans la famille. Les mères, qui veulent dénoncer les cas d’abus de leurs enfants, sont menacées dans les familles. Ce qui pose problème ! On est en train de travailler sur cela afin que ces violences puissent cesser. C’est la raison pour laquelle, même aujourd’hui (hier), nous accentuons la sensibilisation. Que les femmes puissent veiller sur leurs enfants, surtout sur les jeunes filles», demande M. Ndiaye.

abciss@lequotidien.sn