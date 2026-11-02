Venu parrainer ce week-end la grande finale de la Zone 2A de l’Odcav de Mbour, le Directeur général de l’Onas, Sény Diène, a délivré un message rassembleur axé sur la cohésion sociale avec la tenue des Joj 2026. Il a également profité de l’occasion pour réaffirmer le rôle stratégique de la Petite-Côte dans la vision présidentielle, faire le point sur la gestion des récentes intempéries à Dakar et appeler à la sérénité politique.

Par Alioune Badara CISS – En parrainant la finale de la Zone 2A de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) de Mbour, le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Sény Diène, a délivré un message fort axé sur l’unité par le sport et le rôle stratégique de la Petite-Côte. Il a également apporté des éclaircissements sur la gestion des inondations et appelé à la stabilité institutionnelle.

Avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) 2026, le sport s’impose plus que jamais comme un vecteur de cohésion sociale et un levier d’inspiration pour le développement national. C’est le message central porté ce week-end par Sény Diène. Dans ce contexte national marqué par l’organisation de cette grande échéance internationale, le parrain de la finale a souligné le rôle catalyseur du sport pour renforcer le tissu social et accompagner la transformation socio-économique du pays : «Nous accueillons les Joj, c’est donc un moment particulièrement propice au sport. Nous savons qu’il unit et raffermit les relations entre les individus, les quartiers, les villes et les pays. A travers le sport, on s’inspire de valeurs qui, appliquées dans tous les autres domaines de la vie, nous permettent d’atteindre nos objectifs», a déclaré Sény Diène.

Pour le Directeur général de l’Onas, le choix de Mbour dépasse le cadre d’une simple fête navétane. Fief politique du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, la capitale du département doit se positionner comme le moteur de la nouvelle dynamique de gouvernance et de développement promue par le pouvoir central : «Nous sommes à Mbour, dans le fief du président de la République. Mbour doit jouer un rôle historique dans ce qui est en train d’être construit autour de sa vision et de son souhait d’amener le Sénégal vers un avenir meilleur.»

Gestion des intempéries : «La situation est maîtrisée»

En sa qualité de premier responsable de l’assainissement national, Sény Diène est également revenu sur les récentes intempéries d’une intensité exceptionnelle (jusqu’à 143 millimètres d’eau enregistrés) ayant frappé la région de Dakar, afin de rassurer l’opinion publique.

Malgré la forte pression subie par le système de drainage -notamment de la Zone de captage jusqu’aux bassins des Maristes et de Cambérène, en passant par la Cité Bellevue et l’autoroute à péage-, les services de l’Onas restent pleinement mobilisés. «Au moment où je vous parle, la situation est parfaitement maîtrisée. Toutes les eaux ont été évacuées. Il reste par moments des zones d’accumulation dans certains points bas, mais nous nous attelons à déployer un dispositif de pompage pour les évacuer au plus vite», a rassuré M. Diène.

Enfin, abordant le climat politique et les récentes tensions entourant l’examen de la Loi de finances rectificative (Lfr) à l’Assemblée nationale, le directeur de l’Onas a prôné l’apaisement. Tout en reconnaissant le rôle de contrôle du Parlement, il a invité l’ensemble de la classe politique à faire preuve de retenue et à privilégier la stabilité du pays.

In fine, Sény Diène a lancé un appel aux députés et au gouvernement pour qu’ils convergent vers l’essentiel : le service et l’intérêt supérieur de la Nation.

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