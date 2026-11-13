Réunis depuis hier à Saly pour un atelier de 48 heures avec l’appui du Bureau international du travail (Bit), les partenaires sociaux et les représentants de l’Administration travaillent à l’installation d’organes de concertation dans tous les départements ministériels d’ici la fin de l’année. Une démarche stratégique destinée à garantir la paix sociale, socle indispensable à la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation «Sénégal 2050».

Alioune Badara CISS – La quête d’une stabilité durable au cœur de l’Administration publique s’accélère. S’appuyant sur les orientations des plus hautes autorités, le Haut-conseil du dialogue social (Hcds) a ouvert, ce jeudi à Saly (Mbour), un atelier de partage et d’échanges consacré au processus de mise en place de comités de dialogue social au sein de l’ensemble des départements ministériels.

Pendant deux jours, les partenaires sociaux, les membres du Hcds et les délégués des ministères planchent sur la concrétisation d’une directive présidentielle forte visant à doter chaque administration d’un cadre permanent de concertation avant la fin de l’année.

Un prérequis pour la Vision «Sénégal 2050»

Intervenant à l’ouverture des travaux, le président du Hcds, Faly Seck, a rappelé la genèse et la portée de cette initiative, profondément ancrée dans les valeurs du pays. «Notre pays, le Sénégal, reste une référence en matière de dialogue et de recherche de consensus. C’est une valeur bien ancrée dans nos traditions», a-t-il déclaré, évoquant la volonté du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, exprimée dès le Conseil des ministres du 4 juin 2025.

M. Seck a également souligné que l’Exécutif -à travers le président de la République et le Premier ministre, qui avait réitéré l’urgence de cette mesure lors du Comité de pilotage (Copil) du Pacte national de stabilité sociale le 15 octobre dernier- considère la quiétude dans le monde du travail comme un levier incontournable. «Le chef de l’Etat est convaincu que la stabilité sociale est indispensable à l’atteinte des objectifs déclinés dans la Stratégie nationale de développement 2025-2029 de l’Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050», a-t-il affirmé.

Prévenir les tensions à la source

Créé par le décret n° 2014-1299 du 13 octobre 2014, le Hcds inscrit cette démarche dans l’axe 2 de son Cadre stratégique d’intervention (2025-2027). Pour l’institution, la concertation demeure l’outil par excellence pour désamorcer les crises avant qu’elles ne s’enracinent. «Il ne saurait être contesté que par le dialogue, on peut prévenir des conflits dès leur apparition ; par le dialogue, on peut résoudre des conflits quelle que soit leur envergure ; par le dialogue, on peut surtout instaurer une paix durable, facteur de progrès économique et social», a martelé Faly Seck.

L’appui technique du Bit et la prise en compte du genre

Cette dynamique bénéficie de l’accompagnement technique d’organismes partenaires de premier plan, à l’image du Bureau international du travail (Bit). Saluant la participation de Hervé Sea, représentant Samira Daoud (Directrice du bureau de l’Oit pour l’Afrique de l’Ouest et du bureau-pays à Dakar), le président du Hcds a réitéré son attachement à ce «partenariat historique».

A l’issue de ces assises prévues les 12 et 13 novembre 2026, les conclusions et feuilles de route adoptées devront permettre un déploiement rapide et généralisé de ces comités au sein de l’appareil gouvernemental, dans le strict respect de la parité et de la dimension genre.

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