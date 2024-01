C’est une suspicion de fraude. Me Ciré Clédor Ly, le mandataire de Ousmane Sonko, estime que le dossier de candidature de son client a été ouvert en son absence. «Le dossier a été ouvert et exploité en l’absence du mandataire de Ousmane Sonko. Ce qui est une violation flagrante de la loi. On a demandé si le dossier est complet. La réponse a été que les dossiers ont été reçus, les dossiers annexes aussi. Il a conclu qu’il manquait une pièce. Tout est refusé, le reste nous sera notifié», a déclaré Me Ly à la suite de l’annonce du rejet du dossier de candidature de Ousmane Sonko par le Conseil constitutionnel.

Par Malick GAYE – mgaye@lequotidien.sn