L’Association nationale des familles des victimes et des rescapés du Joola (Anfvr) demande au procureur de la République de s’autosaisir après les propos « diffamatoires » de Me El Hadji Diouf. L’association réclame également des excuses publiques de l’avocat. A défaut, elle se réserve « le droit de porter cette affaire devant les juridictions compétentes ».

A l’origine de ce problème, la dernière sortie médiatique du président du parti des travailleurs et du peuple (Ptp).

« Maître El Hadji Diouf, le 20 janvier 2023 lors de l’émission télévisée JAKAARLO à TFM que vous avez dévoyé de son essence, vous avez malencontreusement soutenu, à travers vos propos diffamatoires (…) : « les passagers du Joola sont responsables de leurs propres morts ; car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », fin de citation ». Vous aviez ainsi jugé et condamné dangereusement sans procès attendu par 12 nationalités depuis 20 ans, avec des propos fait à charge sans aucune compétence à l’encontre de 2000 victimes qui gisent toujours au fond de l’océan » a rappelé l’Anfvr.

Selon les membres de l’association, « ces propos (…) sont une insulte gravissime à l’endroit des victimes de la plus grande tragédie de l’histoire de l’humanité et des milliers de familles qui souffrent le martyr. Un comportement en déphasage notoire avec l’homo senegaalensis, une posture révoltante et dangereuse pour la nation. »

Les orphelins du Ms/Le Joola et le directoire national de l’Association des Familles des Victimes et Rescapés du Joola (Anfvr/Joola exigent réparation.