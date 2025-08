Me Babacar Ndiaye, président de la Fédé de basket, a dénoncé le niveau de l’arbitrage dans cette 27e édition de l’Afrobasket féminin, notamment les deux derniers revers subis par son pays, contre le Nigeria (demi-finale) et le Soudan du Sud (3e place).

«C’est du vol», a-t-il déploré, dimanche à Abidjan, à l’issue de la rencontre comptant pour la 3e place perdue par les Lionnes devant le Soudan du Sud (65-66). «Vous avez constaté, hier (samedi) et aujourd’hui (dimanche), on a été victimes de l’arbitrage. Ce sont des situations injustes. On a été volés. C’est ça le mot aujourd’hui. Il faut que cette question-là soit abordée de façon beaucoup plus sérieuse. Parce qu’il n’est pas du tout normal que les gens se préparent, que l’Etat mette les moyens et après on nous vole. Je pense qu’il faut mettre un terme à ça», a pesté le patron du basket sénégalais au micro d’iGfm.

Qui ajoute : «J’avais posé le débat samedi au niveau de la Fiba. Mais on va écrire officiellement pour que de tels faits ne se reproduisent pas à Luanda (Angola). Parce que ce qui s’est passé à Abidjan est scandaleux. On l’avait fait chez les garçons à Kigali en 2021. On a éliminé l’Angola en quart de finale, et contre la Côte d’Ivoire, on nous met un arbitre angolais. C’est la même chose ici, on sort la Côte d’Ivoire, et ils mettent une Ivoirienne sur notre demi-finale face au Nigeria», a indiqué Me Ndiaye, surtout que dans une dizaine de jours, le Sénégal prendra part à l’Afrobasket masculin en Angola.