Me Ousmane Sèye est décédé, ce jeudi 09 mars 2023, à Dakar. L’avocat sera inhumé ce vendredi, le lieu de l’inhumation n’est cependant pas encore connu.

Me Ousmane Sèye est un ténor du barreau, connu au Sénégal. La robe a un capital expérience de plus de 35 ans.

L’avocat a plaidé de grandes affaires judiciaires fortement médiatisées. Il a défendu les intérêts de journalistes et de groupes de presse du Sénégal. Il a été l’avocat d’Abdou Latif Coulibay, de Madiambal Diagne, de Yakham Mbaye et de feu Babacar Touré et du groupe « Sud Communication » dans l’affaire Sud/Css.

Il a, de même, défendu des hommes politiques comme Talla Sylla, Amath Dansokho, Landing Savané, entre autres.

L’avocat a été le conseil du guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, dans l’affaire de Médinatoul Salam.

Me Ousmane Sèye était aussi un homme politique, il est le fondateur du front républicain. Un parti membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. L’avocat occupait, en ce sens, un poste de vice-présidence au Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct).

Le président Macky Sall a rendu « hommage à un avocat émérite et à une personnalité publique engagée et serviable ».