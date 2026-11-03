Un élan de solidarité internationale, mené par le mouvement Ttc et ses partenaires, est venu renforcer significativement le plateau technique de la structure sanitaire de cette ville sainte, frontalière et carrefour de pèlerinage.

Par Abdoulaye FALL – Ce 1er novembre 2026 restera gravé dans les annales de la ville sainte. Le Centre de santé de Médina Gounass, situé à 80 km de Tambacounda, vient de bénéficier d’un renforcement majeur de son équipement médical grâce à une initiative du mouvement Ttc. Ousmane Dia, coordonnateur du mouvement dans la diaspora, a procédé à la remise officielle de trois lits d’hospitalisation modernes, un geste qui s’inscrit dans une vaste opération de solidarité internationale.

Ces équipements proviennent d’un lot de 25 lits ultramodernes offerts initialement par les Hôpitaux universitaires de Genève (Hug), en Suisse, à l’association Fonds Binta, dont Médina Gounass a reçu sa part. Pour garantir une installation optimale, les membres du mouvement Ttc ont fait le déplacement depuis Tambacounda, accompagnés d’un technicien spécialisé chargé du montage du matériel sur place.

Un centre de santé au carrefour des frontières

Structure sanitaire de premier plan, le centre de Médina Gounass mérite d’être constamment épaulé et équipé. La cérémonie de remise s’est déroulée en présence des autorités locales, notamment le maire de la commune, M. Amadou Tidiane Barro, son adjoint, M. Ibrahima Diallo, ainsi que le personnel soignant représenté par l’adjoint du médecin-chef.

Tous ont souligné l’importance stratégique de cette dotation. En tant que cité religieuse accueillant régulièrement des milliers de pèlerins, Médina Gounass joue un rôle de santé publique majeur qui dépasse les frontières nationales. «Notre centre couvre une large superficie et accueille des patients venant de la Guinée-Bissau, de la Gambie et de la Guinée Conakry», a expliqué l’adjoint du médecin-chef.

Face à cette forte demande, l’arrivée de ces lits -issus d’un lot global dont la valeur initiale avoisine les 21 millions de francs Cfa- contribue directement à relever le plateau technique et à améliorer la prise en charge des patients. Au nom du médecin-chef de district et de l’ensemble du personnel, la blouse blanche a exprimé sa profonde gratitude envers le mouvement Ttc, le Fonds Binta et les Hôpitaux universitaires de Genève, s’engageant à entretenir scrupuleusement ce précieux matériel.

Un appel à la préservation des équipements

Le maire de la commune, M. Amadou Tidiane Barro, a salué «un geste fort de solidarité envers Médina Gounass», rappelant combien cette initiative témoigne d’une attention précieuse portée au système sanitaire local malgré les défis géographiques.

De son côté, le président du mouvement Ttc, M. Daouda Camara, s’est félicité de pouvoir soutenir cette cité religieuse. «C’est pourquoi, malgré nos agendas chargés, nous avons tenu à faire le déplacement», a-t-il confié. Il a toutefois invité les bénéficiaires à prendre grand soin des équipements, précisant que la pérennité de telles actions dépend de leur bon usage : «cela nous encouragera à envisager d’autres interventions futures», a-t-il conclu.

La cérémonie s’est achevée sur une note de recueillement, avec des prières formulées pour tous ceux qui, de la Suisse au Sénégal, ont rendu possible cette chaîne de solidarité salvatrice.

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