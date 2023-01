Dans un communiqué, le Khalife général de Médina Gounass, «Thierno Ahmadou Tidiane Bâ, par la voix de son porte-parole, Thierno Ibnou Oumar Bâ, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, au président de la République et à tous les Sénégalais».

Le communiqué poursuit en notant que «le khalife prie pour un prompt rétablissement des blessés et prie pour un Sénégal de paix et rappelle les conducteurs à plus de prudence et à plus de responsabilité sur les routes».

Par Abdoulaye KAMARA