Les populations du village d’Aram, situé dans la commune de Médina Ndiathbé, sont en colère. Elles ont pris d’assaut hier le domicile paternel de Babacar Niang pour apporter, à sa mère et sa famille, leur soutien. Ibrahima Fall, porte-parole du jour, explique : «Dr Babacar Niang a été cueilli dans la maison paternelle à Aram. Il nous a promis devant les gendarmes qu’il allait seulement répondre à une enquête et c’est par la suite qu’on a constaté qu’il a été acheminé à Dakar. Nous réclamons sa libération définitive.» Selon toujours les populations, le propriétaire de Suma Assistance fait partie des dignes fils de la localité d’Aram, où il participe à la construction d’infrastructures. Ibrahima Fall se désole du motif de son arrestation. Selon M. Fall, «Dr Babacar Niang vient chaque trimestre à Aram pour des consultations et soins pour les populations. Ceux qui l’ont arrêté mettent en danger nos vies». La mère du patron de Suma Assistance, très sereine et digne dans l’épreuve, a tenu à remercier les populations pour cette reconnaissance.

Il faut noter que Babacar Niang va retourner ce matin à la Sûreté urbaine qui avait levé sa garde à vue ce samedi.

Par Demba NIANG – Correspondant