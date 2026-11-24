Dans le département de Médina Yoro Foulah, où le déficit d’électrification freine l’apprentissage, 19 écoles rurales réparties dans cinq communes viennent de recevoir 250 lampes solaires portables. Portée par l’Ong Fodde, ChildFund et Econic Earth, cette initiative permet aux élèves et aux enseignants de prolonger le travail scolaire une fois la nuit tombée.

Par Aladji BADJILANG – A Médina Yoro Foulah, département de la région de Kolda issu du découpage administratif de 2008 et encore largement privé d’électricité, la nuit tombée rime souvent avec l’arrêt forcé des révisions. Pour lever cet obstacle majeur à la réussite scolaire, 250 lampes solaires portables ont été distribuées aux élèves et enseignants de 19 établissements répartis dans cinq communes rurales.

Déployée dans le cadre du programme Wattson, porté par l’organisation à but non lucratif Econic Earth en collaboration avec ChildFund et son partenaire exécutif, l’ONG Fodde, cette dotation offre une réponse concrète aux contraintes énergétiques des villages. Grâce à cet équipement, les apprenants peuvent désormais réviser leurs leçons, faire leurs exercices et reprendre les notions mal assimilées en classe une fois rentrés chez eux. Les enseignants bénéficient également de ces lampes pour corriger les cahiers et préparer leurs fiches pédagogiques dans de meilleures conditions.

Réduire les inégalités entre villes et campagnes

La cérémonie officielle de remise s’est tenue au village de Boundou Sambou, dans l’arrondissement de Niaming, en présence des autorités administratives, scolaires, coutumières et des partenaires de l’école. Directeur de l’école élémentaire de la localité, Lamine Omar Diémé salue un appui arrivé à point nommé, qu’il juge déterminant pour améliorer les résultats de fin d’année.

Mamadou Mbaye, responsable des programmes et du partenariat à ChildFund, a pour sa part exhorté les familles à faire bon usage de ce matériel. Selon lui, ce soutien contribue à réduire sensiblement le fossé entre les zones rurales et urbaines tout en renforçant l’équité scolaire. Au-delà de l’aspect pédagogique, ces lampes améliorent le quotidien et la sécurité domestique des ménages bénéficiaires, sélectionnés en étroite collaboration avec les collectivités territoriales.

Freiner l’abandon scolaire

Chef du village de Boundou Sambou et président de l’Association des parents d’élèves (Ape), Saliou Ndaw estime que l’amélioration des conditions d’études à domicile aura un impact direct sur le maintien des enfants à l’école, en réduisant durablement le taux d’abandon scolaire.

Sur le terrain, le Secrétaire exécutif de Fodde, Seydou Wane, a appelé à une mobilisation générale autour de l’école, levier essentiel de réussite individuelle et collective. Il a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de son organisation à accompagner les collectivités locales sur d’autres chantiers prioritaires afin d’aider les populations de Médina Yoro Foulah à surmonter les déficits d’infrastructures de base.

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