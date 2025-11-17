Chacun dans sa zone de militantisme pour appeler à une mobilisation : Mamadou Kassé a mobilisé samedi chez lui, à Tambacounda. Le président du Conseil départemental et responsable politique de l’Apr assure que l’objectif est de «remobiliser les troupes, et surtout remercier et encourager les militants et sympathisants pour leur loyauté et leur constance». Il a aussi profité de l’occasion pour appeler les autorités à beaucoup plus de vigilance et de fermeté face à la montée en puissance des djihadistes dans la sous-région.Par Abdoulaye FALL – afall@lequotidien.sn