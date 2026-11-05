Le nom de Ibrahim Mbaye figure dans la liste des nommés pour le titre de meilleur Jeune Joueur Africain. Une nouvelle consécration pour un joueur qui n’a débuté avec les Lions qu’en novembre 2025. En moins d’un an, Mbaye a marqué l’histoire de sa sélection à deux reprises et quitté le Psg pour Aston Villa contre 55 millions d’euros.

Deux records en sélection

Le premier record date du 3 janvier 2026. Face au Soudan, en huitième de finale de la Can, il inscrit le troisième but sénégalais (3-1) à 17 ans et 344 jours, et devient ainsi le plus jeune buteur de l’histoire du Sénégal dans la compétition et le plus jeune buteur d’une Can au XXIe siècle.

Le second tombe en Coupe du monde. Le 16 juin 2026, contre la France, il réduit le score à 18 ans et 143 jours, et devient le plus jeune buteur africain de l’histoire du Mondial, devant Moussa Wagué.

L’attaquant des Lions compte 18 sélections depuis ses débuts en novembre 2025. A l’été 2026, Mbaye a quitté le Psg pour Aston Villa pour 55 millions d’euros

Avec Aston Villa, il a délivré des passes décisives contre Fenerbahçe, Viking et Manchester City en octobre. Mardi, il est entré à la 62e minute lors de la défaite de son équipe au Camp Nou contre Barcelone (0-3).

Une concurrence relevée

La liste des nommés compte notamment Yan Diomandé (Real Madrid), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Ibrahim Maza et Christian Kofane (Bayer Leverkusen), Abdellah Ouazane (Ajax) et Hamza Abdelkarim (Fc Barcelone). Le lauréat sera connu lors de la cérémonie des Caf Awards 2026 dont la date reste à fixer.