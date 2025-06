Le Général à la retraite Meïssa Sellé Ndiaye, ancien Aide de camp du Président Macky Sall, a appelé, samedi, à la vigilance face à la menace djihadiste aux frontières du pays et à la présence croissante de forces souterraines à l’intérieur du pays. «L’erreur serait de croire que cela n’arrive qu’aux autres. Personne n’est à l’abri», a-t-il averti.

S’exprimant en marge de la cérémonie de parrainage du Lycée de Koki, dans la région de Louga, le Général à la retraite Meïssa Sellé Ndiaye a invité les autorités sénégalaises à prendre au sérieux les risques sécuritaires. Il a rappelé que la sécurité est certes du ressort des Forces de défense et de sécurité, mais dépend aussi de l’engagement des populations. «C’est la population qui voit, qui alerte, qui aide au renseignement. Sans cette collaboration, le travail des Forces de sécurité risque d’être incomplet», a-t-il ajouté.

Il s’est dit préoccupé par l’émergence d’un islam «importé», promu par de nouveaux prédicateurs formés à l’étranger et dont les pratiques contrastent avec l’islam confrérique traditionnel de notre pays. «Lorsque l’islam est arrivé, nos aïeux l’ont adapté à nos valeurs culturelles. Il était fondé sur l’humanisme et la concorde, constituant un rempart contre le djihadisme», a-t-il souligné.

Il a mis en garde contre les signes «visibles de rupture», à savoir certains prêcheurs vivant «en marge» de la société, refusant les rites sociaux comme les funérailles ou les baptêmes, et ne participant pas à la solidarité communautaire. «Il faut s’interroger sur leurs discours dans les daaras, sur l’éducation qu’ils y donnent et sur leurs sources de financement», a-t-il insisté. Selon lui, certains de ces groupes seraient soutenus par des réseaux criminels liés au trafic de drogue et aux prises d’otages. «L’argent sale alimente leur influence», a-t-il dénoncé. Le Général Ndiaye a appelé à «une mobilisation collective» face à la menace djihadiste. «Des massacres ont été commis ailleurs sur des bases ethniques ou religieuses. Cela peut arriver à tout le monde. Soyons vigilants», a-t-il alerté.