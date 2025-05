A à un certain âge (35 ans), il est rare de voir un joueur bénéficier d’une prolongation de contrat, surtout dans un championnat exigeant comme la Premier League. Pourtant, Idrissa Gana Guèye, en fin de contrat, pourrait bien rester encore un an à Everton. En dépit des offres alléchantes venant de l’Arabie saoudite.

Par Hyacinthe DIANDY – Idrissa Gana Guèye va-t-il rester en Premier League ? On est tenté de répondre par l’affirmative si on se fie à la presse anglaise. En effet, selon nos confrères, Everton a proposé une prolongation d’un an à l’international sénégalais. Et ces derniers de préciser que les discussions sont toujours en cours entre le joueur et la direction du club, et qu’un nouveau contrat serait déjà sur la table. Une démarche des dirigeants du club anglais qui s’explique par la forme actuelle de Gana Guèye, qui est en effet toujours très performant dans le meil­leur championnat du monde.

Véritable métronome dans l’entrejeu des Toffees, le milieu récupérateur de 35 ans en est à 37 matchs toutes compétitions confondues pour trois passes décisives. Et selon WhoScored et Squawka, Guèye est le seul joueur des 5 grands championnats européens à avoir réussi plus de tacles cette saison, avec un total impressionnant de 119 interventions.

Le milieu de terrain sénégalais devrait ainsi poursuivre son bail du côté de la Merseyside jusqu’en juin 2026. Arrivé pour la première fois chez les Toffees en 2016 en provenance d’Aston Villa, Gana Guèye avait ensuite rejoint le Paris Saint-Germain, avant de revenir à Everton en 2022.

Apprécié pour son abattage dans l’entrejeu, son sens du placement et son expérience, il reste un élément clé dans le dispositif de David Moyes qui est venu au bon moment pour sauver son équipe d’une relégation.

Cette prolongation viendrait en tout cas récompenser les performances constantes et le professionnalisme de l’ancien Lillois. Et sauf retournement de situation, l’officialisation de cette prolongation pourrait intervenir dans les prochains jours.

Le Sénégalais est comme du vin : il se bonifie au fil des ans. Normal donc qu’Everton tienne à le garder. Normal aussi que d’autres cadors s’intéressent à ce milieu d’expérience, passé par Everton pendant trois saisons avant de rejoindre le Psg en 2019 pour 30 millions d’euros.

Et d’ailleurs sur ce chapitre, ces derniers temps, les sirènes saoudiennes se sont fait entendre concernant celui qui a enrichi son palmarès en remportant deux titres de champion de France avec le club parisien. Il a également atteint la finale de la Ligue des Champions en 2020.

Dans une interview accordée à Africafoot, l’agent du joueur, Taieb El Idrissi, a confirmé, en collaboration avec «Roc Nation Sports» (représentant exclusif de Gana Guèye), qu’un accord est en cours de finalisation concernant des offres émanant de clubs saoudiens, à savoir Al-Ahly et Al-Ettifaq.

Gana Guèye, qui est actuellement évalué à 2 millions d’euros sur Transfermarkt, devra faire un choix crucial : poursuivre au plus haut niveau en Europe avec Everton ou envisager un exil lucratif en Mls ou en Arabie saoudite. Mais il est vrai que le Lion, recordman de sélections, est plus proche d’une prolongation de contrat chez les Toffees. A suivre…

