Déjà forte de la présence de Gana Guèye et Iliman Ndiaye, la colonie sénégalaise à Everton pourrait grossir avec l’arrivée éventuelle de Assane Diao. Mais les Toffees devront se montrer convaincants pour décrocher la pépite sénégalaise de 19 ans de Côme (Serie A) que son coach, Cesc Fabregas, tient à garder coûte que coûte.

Et si Assane Diao quittait déjà Côme ? Arrivé seulement en janvier, l’attaquant sénégalais de 19 ans a été indispensable pour son équipe, où il est l’un des atouts offensifs de premier plan de Cesc Fabregas avec ses 10 buts et 4 assists en 34 matchs. Des chiffres qui attirent forcément des courtisans dont Everton, qui s’est renseigné sur la pépite sénégalaise, selon les informations de Fabrizio Romano, qui ajoute que Côme a déjà rejeté une offre cet été pour le néo-Lion.

Mais les dirigeants de l’équipe anglaise, conscients qu’un duo Ndiaye-Diao pourrait faire des vagues au sein de l’attaque des Toffees, vont sûrement maintenir les contacts dans l’espoir de décrocher ce jeune attaquant qui allie vitesse et efficacité.

Après trois mois d’absence en raison d’une fracture au pied droit, Assane Diao a effectué son retour à la compétition ce dimanche, lors du match amical entre Como et l’Ajax, remporté par le club italien (3-0).

Le natif de Ndangane au Sénégal a été titularisé par le technicien espagnol Cesc Fàbregas. Il a disputé les 45 premières minutes avant de céder sa place. L’ailier formé au Betis a montré de belles choses durant le temps qu’il a passé sur le terrain.

Ce qui est rassurant pour le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, en vue des prochains matchs de la suite des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec deux premiers rendez-vous importants en septembre, contre le Soudan et la Rd Congo.

Contre le Barça de Lamine Yamal, le 10 août

Rappelons que Assane Diao et Côme seront les adversaires du Fc Barcelone de Lamine Yamal lors du 60e Trophée Gamper. Le club de Serie A, entraîné par Fabregas, compte dans ses rangs deux anciens blaugrana, Sergi Roberto et Alex Valle. La «Festa del Gamper Estrella Damm» se jouera le 10 août (à 21 heures locales) au Stade Johan Cruyff.

C’est la première fois que les deux équipes seront opposées dans l’histoire. Les deux clubs centenaires (125 ans pour le Barça et 118 pour Côme) ne se sont jamais rencontrés auparavant, que ce soit en match officiel ou en amical.

Ce match de gala sera précédé de la présentation de l’équipe de Hansi Flick. Le Barça jouera son 4e match de préparation face à l’équipe italienne, après sa tournée asiatique en Japon et en Corée du Sud.

Après ces rencontres amicales, le Barça débutera la Liga, le 16 août, contre Majorque.

hdiandy@lequotidien.sn