Metz n’aura pas perdu de temps ! En tant que club partenaire de Génération Foot, les Grenats viennent de profiter de leurs liens avec l’académie basée près de Dakar pour mettre la main sur trois jeunes talents qui ont remporté samedi dernier le Chan 2022 avec le Sénégal, en finale contre l’Algérie (0-0, 5-4 tab). Il s’agit de Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye, qui ont tous signé un contrat de trois ans et demi. Leur arrivée a été officialisée ce vendredi.

Milieu de terrain au gros volume de jeu, Lamine Camara (19 ans) a impressionné les observateurs et faisait partie des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur du tournoi, finalement décerné à l’Algérien Houssem Mrezigue. Il a été désigné Homme du match à plusieurs reprises, notamment lors de la finale, et figure dans l’équipe-type de la compétition, en compagnie de son coéquipier Pape Amadou Diallo. Auteur de deux buts durant le Chan, l’ailier de 18 ans a laissé entrevoir de belles qualités de vitesse. Enfin, l’ailier Malick Mbaye (18 ans) a lui aussi disputé le tournoi comme titulaire et convaincu le club lorrain de le recruter.

Dans l’immédiat, seul Mbaye rejoindra le 4e de Ligue 2, puisque Camara et Diallo ont été retenus avec le Sénégal pour prendre part à la Can des moins de 20 ans, qui débutera le 19 février en Egypte.

Afrik-foot