Si Manchester United insiste pour recruter Nicolas Jackson (on parle maintenant d’un échange avec Garnacho), il faudra que les Red Devils surveillent le Fc Barcelone, qui ne lâche toujours pas l’attaquant sénégalais. Détails.

Le Fc Barcelone poursuit ses recherches pour renforcer son attaque, anticipant un possible départ de Robert Lewandowski lors de ce mercato estival. Les Catalans ont toujours à l’œil Nicolas Jackson, au cas où l’attaquant polonais prendrait la direction de la Saudi Pro League.

Selon le journal espagnol «Mundo Deportivo», le club catalan suit de près l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson, âgé de 24 ans, considéré comme une priorité cet été.

Malgré une saison impressionnante avec Chelsea, Jackson n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire en raison d’une forte concurrence au sein de l’attaque. Du coup, Barcelone souhaite donc recruter le natif de Banjul cet été, afin qu’il puisse s’adapter progressivement à l’équipe, avec l’objectif de le voir mener l’attaque dès la saison prochaine.

ManU revient à la charge, avec Garnacho dans le deal

Mais Manchester United serait aussi intéressé par les services de l’international sénégalais. Après s’être retirés, les Red Devils sont revenus à la charge avec, comme le révèle The Mail, l’idée d’un échange entre Jackson (Chelsea) et Alejandro Garnacho (Manchester United). Un deal qui, cependant, ne sera pas si simple à réaliser. Pourquoi ? Parce que les Blues estiment que leur joueur, Jackson, a une valeur marchande plus grande que celle de Garnacho. En effet, selon The Independent, Chel­sea aurait fixé le prix de 80 millions de livres sterling pour Jackson cet été, tandis que pour le joueur des Red Devils, il serait estimé à environ 50 millions de livres sterling.

En clair, Manchester United devra donc combler un écart substantiel s’il veut réussir à faire le deal Alejandro Gar­nacho contre Nicolas Jackson cet été. Les deux joueurs n’entrent pas dans les plans de leurs entraîneurs respectifs, Maresca à Chelsea et Amorim à United, et devront, dans tous les cas, trouver une porte de sortie dans les prochaines semaines.

Si cet échange échouait, Garnacho pourrait rejoindre Aston Villa, qui serait très intéressé par le joueur Argentin pour remplacer Rashford, tandis que pour Jackson, au vu de son prix, il y a très peu de courtisans. Affaire à suivre…

