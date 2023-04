« J’ai été informée par mes avocats que le procès devant m’opposer au sieur Ousmane Sonko a été enrôlé et retenu pour le 16 Mai.

Je tiens à remercier ma famille, mes proches, mes avocats et tous ceux qui de près ou de loin n’ont cessé de me soutenir.

Le chemin a été long mais aujourd’hui un seul mot me vient en tête : Alhamdoulilah !

Depuis que cette affaire a éclaté, j’ai été insultée, calomniée, diffamée, traînée dans la boue, mon passé fouillé, ma famille persécutée…sans oublier la mort de 14 jeunes sénégalais. Qu’Allah ait pitié de leur âme.

J’estime que j’ai été salie en tant que femme et je ne demande tout simplement à la justice de mon pays que de faire son travail.

Si j’ai tort qu’elle prenne des sanctions contre moi et si, à travers les preuves que je détiens, elle estime que l’on m’a fait du tort que la justice soit rendue au nom du peuple sénégalais auquel j’appartiens.

J’en appelle à la sérénité de toutes et de tous.

Seule la vérité triomphera ! »