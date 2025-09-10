Le président de la Répu­bli­que a adressé ses vives félicitations à l’Equipe nationale du Sénégal, après la victoire im­portante acquise face à la Rd Con­go.

Après son entretien téléphonique avec le staff des Lions pour les encourager et les motiver avant la rencontre contre la Rd Congo, le Président Bas­sirou Diomaye Faye a vraisemblablement porté chance aux Lions qui ont renversé les Léopards (3-2) dans un scénario improbable au Stade des Martyrs.

Le chef de l’Etat a ainsi savouré la belle victoire des Lions et a tenu à les féliciter, tout en leur réitérant son soutien indéfectible afin qu’ils atteignent l’objectif d’une quatrième qualification à la Coupe du monde.

«Ils nous l’avaient promis ce matin, ils l’ont fait ! Avec courage et discipline, nos Lions sont allés chercher une victoire précieuse au Congo, rendant fier tout un Peuple. Mais le travail n’est pas fini. Restons concentrés et unis derrière eux pour franchir les deux dernières étapes et offrir au Sénégal une nouvelle qualification à la Coupe du monde. En avant, Lions ! Le pays tout entier croit en vous», a-t-il publié sur son compte X.