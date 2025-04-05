Le discours à la Nation pour la Fête de l’indépendance a été une occasion, pour le Président Bassirou Diomaye Faye, qui a bouclé sa première année à la tête du pays, de faire son bilan. Ainsi, M. Faye a fait état «d’importants efforts consentis pour apurer, pour une période de 4 années, les arriérés dus aux opérateurs agréés pour les semences et les matériels agricoles pour plus de 80 milliards de francs Cfa». Selon le chef de l’Etat, «sur un montant de 113 milliards de francs Cfa constaté à la fin 2024, une somme de 70 milliards de francs Cfa a été décaissée à la fin du mois de mars 2025». Poursuivant ses propos, il a assuré que dans le secteur du Btp, «des paiements sur arriérés de 62, 08 milliards de francs Cfa ont été effectués et un montant de 66, 7 milliards de francs est prévu dans la Lfi 2025». Concernant les enseignants, le président de la République a soutenu que «l’apurement des rappels, loin d’être exhaustif, a atteint 19, 53 milliards de francs Cfa à la fin du mois de mars 2025, pour un effectif bénéficiaire de 9479 enseignants». Et de poursuivre : «Il s’y ajoute des mises en solde concernant 1198 maîtres et professeurs contractuels pour un impact budgétaire annuel de 5, 79 milliards de francs Cfa.»

Pour sa première année à la tête du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye déclare avoir renforcé et soutenu «activement l’autonomisation économique des femmes, la phase 2 du programme Pavie de la Der, avec une dotation d’un montant de 107 milliards de francs Cfa, sera lancée dans les prochains jours». Il a également souligné dans son discours qu’elle «sera couplée à un vaste programme innovant de 3000 fermes intégrées sur une superficie de 15 000 hectares répartie sur l’ensemble du territoire, associant agriculture et élevage». Ainsi, renseigne le chef de l’Etat, «dès cette année 2025, nous lancerons le programme innovant des Coopératives agricoles communautaires (Cac), structures destinées à renforcer les capacités de production des agriculteurs et éleveurs, notamment des jeunes et des femmes, et à favoriser leur accès aux marchés». Se réjouissant de «ces avancées», le Président Faye précise qu’elles ont été «réalisées malgré les contraintes budgétaires».

Lors de son adresse à la Nation, le président de la République a également déclaré que «la réalisation de la phase 2 des forages ruraux» a été engagée et les études de faisabilité du «Grand transfert d’eau» ont été lancées. Et d’ajouter : «Ce dernier projet, très structurant comme les autres portant sur les «Autoroutes de l’eau», contribuera à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de près de 15 millions de Sénégalais.» Dans la même dynamique, M. Faye a annoncé l’accélération des projets «sur l’électrification rurale pour l’atteinte rapide de l’accès universel à l’électricité». Pour ce faire, informe-t-il : «Nous veillons rigoureusement à la bonne exécution des chantiers afin que les délais soient respectés et les coûts maîtrisés, notamment grâce à la renégociation de contrats majeurs permettant l’électrification de 2740 localités supplémentaires.»

Bassirou Diomaye Faye a aussi évoqué le foncier qui a fait «l’objet d’un audit inédit, ayant conduit à des mesures correctives qui sont en cours de mise en œuvre». Et d’indiquer : «Désormais, la gestion du patrimoine foncier se fait avec rigueur, transparence et responsabilité, mettant ainsi progressivement un terme aux pratiques de bradage des terres, tout en garantissant une répartition juste et équitable des ressources nationales. Cette dynamique sera poursuivie avec la relance des concertations sur la délicate, mais nécessaire et inéluctable réforme foncière.»

Par Dieynaba KANE – dkane@lequotidien.sn