Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain a fait d’une prolongation de Lionel Messi, une priorité. Les discussions ont été engagées avant le début de la Coupe du monde et ont subi un coup d’arrêt pendant le Mondial, la star argentine ayant exprimé la volonté de se concentrer pleinement sur sa sélection au Qatar. L’Argentine a gagné la Coupe du monde et Lionel Messi a ensuite repris les discussions avec le Psg. Un accord de principe a rapidement été trouvé au mois de janvier entre l’ex-meneur de jeu du Fc Barcelone et le champion de France en titre. Or, aucune annonce n’a été faite depuis au sujet de la prolongation de Messi. Comme si l’une ou l’autre des deux parties avait subitement appuyé sur le frein.

L’Arabie Saoudite veut reformer le duel CR7 vs Messi

A en croire les informations de Don Balon, il y a désormais un vrai doute quant à l’avenir de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le média espagnol confirme que rien n’est signé pour la prolongation de La Pulga dans la capitale française. Pire, tout pourrait capoter et le Psg ne serait plus vraiment opposé à un départ de Lionel Messi.

Conscient qu’il faut bâtir l’équipe autour de Kylian Mbappé et que le duo Messi-Neymar est vieillissant, Luis Campos ne retiendra finalement pas l’Argentin. Cela tombe bien, un club très riche s’est récemment positionné sur Lionel Messi : il s’agit d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Le club rival d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, s’est mis en tête de chiper Lionel Messi au Psg, et un rendez-vous au sommet a récemment vu le jour pour avancer sur cette signature.