Pour la première fois, le Président Sall a pris la parole pour essayer de trouver la bonne formule en vue de régler le phénomène de l’émigration irrégulière. Il demande à ses ministres de prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence, afin de neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national.

C’est une première publique : silencieux depuis des mois, le Président Sall semble vouloir reprendre la main pour stopper l’émigration irrégulière. En Conseil des ministres, il a «évoqué la Stratégie nationale de prévention et de lutte» contre le phénomène qui engendre de nombreux morts. Il a demandé au «Premier ministre, en relation avec les ministres directement concernés (Intérieur, Forces armées, Justice, Af­faires étrangères et Sénégalais de l’extérieur, Jeunesse, emploi et entreprenariat, Pêche et économie maritime…) et l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la problématique, de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence, afin de neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national».

En privé, le Président Macky Sall ne s’est pas retenu pour interpeller vigoureusement le chef d’Etat-major des Armées, ainsi que plusieurs officiers supérieurs des Forces de défense et de sécurité, sur la question de l’émigration irrégulière. Le chef de l’Etat a voulu savoir ce qui était fait pour endiguer ce phénomène des pirogues qui prennent la mer de nos côtes, pour tenter de gagner les rives de l’Europe.

Macky Sall a dit ne pas comprendre qu’à la lumière des moyens dont sont dotés les services de renseignement, les garde-côtes, la gendarmerie et autres, que des pirogues bondées de monde en arrivent toujours non seulement à prendre la mer, mais aussi à passer à travers les mailles du filet mis en place par les services de protection de la Marine, parfois avec le soutien de services comme Frontex, bien équipé au Sénégal, par les Espagnols principalement.

Que faire ? Il y a deux jours, le ministre de la Jeunesse avait annoncé une Grande offensive de l’Etat pour stopper les vagues de départs. Cette année, l’émigration irrégulière a explosé, provoquant la saturation des sites d’accueil au niveau des îles Canaries. Depuis début octobre, plus de 8 mille 500 migrants sont arrivés, «un record», indiquent les autorités espagnoles. Depuis janvier, plus de 23 000 migrants ont débarqué au niveau de l’archipel espagnol, soit une hausse de près de 80% par rapport à la même période de 2022. La majorité des arrivants sont originaires du Sénégal secoué par cette vague migratoire ponctuée de décès tragiques avec des naufrages d’embarcations, et de décès dus à de mauvaises conditions de voyage et climatiques. Sans oublier la filière Nicaragua pour les Etats-Unis qui n’est pas suffisamment documentée, mais des morts aussi jonchent le chemin vers l’accomplissement du… rêve américain.