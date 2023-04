80 jeunes sportifs, formés entre février et avril 2023 à la faveur d’un nouveau cursus professionnalisant porté par Seed Project, ont reçu leurs diplômes.

Par Cheikh CAMARA – «Moniteurs (trices) de sport en basketball et en volleyball, techniques du design et infographie du sport, marketing et management du sport.» Ce sont là les quatre disciplines d’avenir dans lesquelles se sont formés 80 jeunes sportifs (ves), entre février et avril 2023, à la faveur d’un nouveau cursus professionnalisant porté par Seed Project, une organisation pionnière en Afrique, à but non lucratif, fondée en 1998, qui utilise le sport comme vecteur d’inspiration, de motivation et d’appui au développement holistique des jeunes dans le but de les inspirer, de les former et d’en faire des citoyens responsables et des leaders. Une initiative alliant théorie et pratique, dédiée aux jeunes résidant au Sénégal et migrants de retour, à travers le programme «Retour vers de nouvelles opportunités-Les métiers du sport».

Amadou Gallo Fall, Aliou Cissé, coach Adidas…

La cérémonie de clôture et de remise des certificats dudit programme, organisée à l’issue de ce cursus, jeudi dernier à Seed Academy qui se trouve au Cneps de Thiès, a été une occasion pour certaines personnalités du monde sportif, comme Amadou Gallo Fall, fondateur de la Seed Academy et président de la Basketball Africa League (Bal), l’ancien coach des Lions du basket, Abdourahmane Ndiaye «Adidas», l’entraîneur de l’Equipe nationale de football, Aliou Cissé, en plus des représentants des partenaires, de revenir largement sur «les nombreuses opportunités économiques et sociales qu’offre aux jeunes, le sport qui est vecteur d’intégration et de développement». Surtout elle a été l’occasion pour les jeunes bénéficiaires de rencontrer des acteurs majeurs de l’écosystème et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’insertion professionnelle dans ce secteur d’avenir. C’est sur mandat du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (Bmz) que ce cursus de formation a été soutenu par la Coopération technique allemande (Giz), en partenariat avec la Direction générale d’appui aux Sénégalais de l’extérieur (Dgase), dans le cadre du projet «Recosa-Perspectives via la coopération Sud-Sud». Ainsi, 12 formateurs avaient pour mission, en 90 jours, de former des moniteurs de sport en option basket-ball ou volley-ball, en infographie et design en sport, management et marketing du sport. Un projet qui s’inscrit directement dans la mission et les objectifs que Seed s’est assignés depuis sa création, consistant à utiliser le sport comme un levier, un facteur de développement socio-économique.

Pour Amadou Gallo Fall, «quand on parle de métiers du sport, il ne s’agit pas seulement d’être entraîneur, moniteur ou arbitre, tous les autres métiers qui existent au monde peuvent s’appliquer au domaine du sport». Ce projet intervient pour accompagner les Sénégalais de retour dans la réintégration. Il s’agit d’innover en intégrant la formation dans les métiers du sport. De voir les possibilités de développer ce secteur, de lutter contre les causes profondes de l’émigration irrégulière et favoriser un retour et une intégration durable. Le défi majeur étant de favoriser un emploi durable pour les jeunes.

Correspondant