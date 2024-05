Un jeune enseignant d’une trentaine d’années, Alain Kaly, marié à une femme, Lilliane, qui lui a donné cinq bouts de bois de Dieu âgés entre 8 et 15 ans, originaire de la Casamance, a perdu la vie dans une agression survenue ce mardi 21 mai 2024, vers les coups de 18 heures 30 minutes, entre les villages de Keur Modou Ndiaye et Diassap, à la sortie de la commune Thiès-Nord, sur la route de Tivaouane.

Selon certaines sources, l’instituteur, en service à l’école élémentaire Keur Modou Ndiaye, à Thiès-Nord, aurait été mortellement agressé, poignardé en cours de route, après avoir quitté son établissement et emprunté un raccourci pour rentrer chez lui. Il a succombé à ses graves blessures sur place, avant même l’arrivée des sapeurs-pompiers et de la police. Il serait tombé dans le piège d’un ou de plusieurs malfaiteurs, et aurait essuyé des coups de couteau mortels. C’est un étudiant de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (Isep) qui l’a découvert dans une mare de sang. Le corps sans vie a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. La police a ouvert une enquête.

Le Sadef appelle à une journée de deuil national, aujourd’hui

Une agression mortelle qui a suscité de vives réactions du coté du Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (Sadef), qui condamne cet «acte odieux, barbare et criminel», et appelle les enseignants du Sénégal à une journée de deuil national. «Pour marquer notre solidarité à l’endroit de la famille du défunt, le Sadef demande à tous les enseignantes et enseignants du Sénégal, où qu’ils se trouvent, du préscolaire au moyen-secondaire, en passant par l’élémentaire, de faire vaquer les classes, ce jeudi 23 mai 2024, et d’observer une journée de deuil national sur l’étendue du territoire», a déclaré son Secrétaire général, Mbaye Sarr.

Le syndicaliste s’indigne du fait qu’«aujourd’hui, c’est toute la famille enseignante qui a été agressée», et interpelle, à ce titre, les autorités «afin que toute la lumière soit faite et que le ou les auteurs de ce crime soit (ent) poursuivi (s), arrêté (s) et puni (s) conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce pays». Aussi de remarquer : «Les enseignants sont des hommes et des femmes de valeur qui accomplissent au quotidien un travail remarqué et remarquable pour le développement du Sénégal. C’est pourquoi ils méritent respect et considération.»

Par Cheikh CAMARA – Correspondant