En 2023, à l'exception des dépôts auprès des institutions financières et de l'encaisse qui affichent, respectivement, des baisses de 14,7% et de 13% par rapport à 2022, les autres agrégats du secteur de la Microfinance au Sénégal ont enregistré des hausses significatives. Le résultat des Sfd, par exemple, est ressorti à 14,8 milliards de francs Cfa, d'après le rapport des données consolidées de la Direction de la réglementation des Systèmes financiers décentralisés (Dr/Sfd).

Les institutions de microfinance ont fait une belle moisson en 2023. Consolidant leurs données, la Direction de la réglementation et de la supervision des Systèmes financiers décentralisés (Drs/Sfd) relève que la plupart des agrégats du secteur ont enregistré des hausses.

Analysant le compte de résultat agrégé des Sfd, la Drs/Sfd mentionne, dans son document, «un excédent de 14,8 milliards de francs Cfa pour l’exercice 2023, soit une hausse de 20,7% par rapport à 2022. Les charges et les produits ont crû respectivement de 4,6% et 12,9% pour ressortir à 158,6 milliards de francs Cfa et 173,5 milliards.

S’agissant des parts de marché, les Sfd visés à l’article 44, locomotives du secteur de la microfinance, concentrent, sur le total du secteur, 92,8% des comptes, 97,0% de l’encours de dépôts et 97,5% de l’encours de crédit. Leur résultat cumulé est ressorti à 14,0 milliards F Cfa en 2023, soit 94,2% du total enregistré par les Sfd».

Ces institutions «ont enregistré une valeur ajoutée de 89,8 milliards de francs Cfa, représentant 0,5% du Pib et 19% de la richesse engendrée par le secteur financier. L’encours total de crédit, rapporté au Pib, fait ressortir un taux de financement de l’économie par les Sfd de l’ordre de 3,9%. La part de l’encours total des crédits octroyés par les Sfd sur le crédit intérieur s’est située à 12,2%.

Les salaires versés par le secteur, en progression de 11,6%, sont ressortis à 47,9 milliards de francs Cfa en 2023. Parallèlement, les impôts collectés se sont établis à 7,7 milliards de francs Cfa, suite à une hausse constatée de 34,2 %».

Le total bilan, rapporte la Drs, «a connu une évolution de 13% pour ressortir à 942,4 milliards de francs Cfa en 2023. Les dépôts ont progressé de 9,5% et se sont établis à 545 milliards de francs, représentant respectivement 3% du Produit intérieur brut et 6,1% des dépôts du système financier. Parallèlement, les emprunts ont crû de 4,9% pour ressortir à 130,6 milliards de francs Cfa.

Au même moment, les fonds propres se sont accrus de 19,1% sur la période pour s’établir à 202,1 milliards de francs Cfa. Quant à la production de crédit, elle a enregistré une hausse de 15,6% et s’est établie à 704,2 milliards pour 613 567 bénéficiaires. Le financement est plus orienté vers les crédits de trésorerie (62,8%) et les crédits d’équipement (19,2%).

En 2023, le taux débiteur moyen du crédit est de 17% et celui du taux effectif global est de 16%, un taux en dessous du seuil règlementaire de 24% maximum. L’encours de crédit est ressorti, en 2023, à 708 milliards de francs Cfa, soit une hausse de 18,5% par rapport à 2022.

Quant au taux de crédit en souffrance, il s’est établi à 4,7% en 2022 contre 6,8% en 2022. Cette amélioration résulte de la restructuration des reports d’échéances et de la redynamisation des politiques de recouvrement.

Les dépôts auprès des institutions financières ont régressé de 14,7% pour se positionner à 149,4 milliards de francs Cfa en 2023.

Concernant les immobilisations nettes, elles se sont établies à 47,3 milliards de francs Cfa en 2023, soit une hausse de 31,8% par rapport à 2022».

En 2023, l’effectif des Systèmes financiers décentralisés «s’est stabilisé à 297 Sfd, utilisant 999 points de services et employant 5159 personnes. Le nombre de comptes ouverts s’est situé à 4 207 264 et a enregistré une hausse de 7,2% par rapport à 2022 ; ce qui a porté le taux de pénétration, calculé en rapport avec la population totale, à 23,2% et le taux d’accès corrigé1 à 19%».

dialigue@lequotidien.sn