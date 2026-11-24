Le Fonds de développement de la finance islamique (Fdmi) vulgarise les différents contrats associés aux opérations de la finance islamique publiés au sein de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa), par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). Cela, à travers plusieurs sessions de renforcement de capacités des acteurs de l’écosystème.

Par Dialigué FAYE – Dans le cadre de l’exercice de l’activité de la finance islamique par les établissements de crédits évoluant dans l’espace de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa), la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a publié une liste des opérations bancaires et contrats conformes aux principes et règles de la finance islamique dans l’Union. Malheureusement, l’essentiel de ces différents contrats types souffre d’une vulgarisation, d’une diffusion. Ce qui explique, d’après certains experts, le faible niveau de diversification de l’offre de produits et services financiers islamiques des Institution de microfinance (Imf).

Face à cette situation, le Fonds de développement de la microfinance islamique (Fdmi) a initié une série de sessions de formation sur ces contrats types de la Bceao au profit des acteurs de l’écosystème de la finance islamique au Sénégal.

La dernière en date qui remonte à deux jours a été exclusivement dédiée aux comptes d’investissement basés soit sur le «Moudaraba» ou le «Wakala».

L’objectif général de cette session est de renforcer les capacités des acteurs «sur les fondements, les principaux mécanismes opérationnels des comptes d’investissement de afin d’améliorer leur compréhension et les modes opératoires». A ce propos, renseigne Cheikhou Oumar Ndiaye, responsable de la formation et du financement au Fdmi, «la Banque centrale a fait ce qu’elle devait faire. Elle a publié ces documents. Mais malheureusement, il n’y avait aucune institution comme la nôtre (Fdmi) qui était consciente de la nécessité de faire la diffusion. Maintenant, nous voulons faire la diffusion, en regroupant tous les acteurs qui utilisent ces outils. C’est vraiment un travail de plus pour accompagner, pour parachever des initiatives des autres organisations qui font beaucoup d’efforts pour accompagner l’écosystème».

L’expert reconnaît que nonobstant les avancées notées, des défis restent à relever. Il souligne, entre autres, l’ingénierie financière. «Aujourd’hui, si vous regardez le marché, quasiment toutes les institutions tournent autour d’un seul instrument, notamment la mourabaha (contrat de vente). Or, la finance islamique ou encore la microfinance islamique est beaucoup plus développée, beaucoup plus riche que cet instrument-là. Donc c’est un défi auquel tous les acteurs sont attendus pour développer le marché de la finance islamique», indique M. Ndiaye. Qui invoque également le défi lié aux systèmes d’information. «Si vous faites le tour des institutions qui sont sur le marché, certes, il y a des systèmes d’information qui tournent et qui sont conformes. Mais le niveau de développement ne nous assure pas une capacité d’intégrer les diligences en matière d’ingénierie. Donc, il va falloir upgrader ou encore développer encore des systèmes d’information très robustes, très sophistiqués pour permettre justement à ces institutions d’être aptes à offrir davantage de produits, au profit des clients orientés vers la finance islamique», enseigne Cheikhou Oumar. Il considère que les défis sont nombreux, mais ils ne sont pas compliqués à relever. L’essentiel, pour lui, «c’est de s’y mettre ensemble avec les acteurs».

Pour rappel, «dans l’espace Umoa, particulièrement au Sénégal, le marché de la finance islamique connait un certain dynamisme depuis quelques années. En dehors des institutions étatiques comme le Fdmi et la Haute autorité du waqf (Haw), il existe d’autres institutions financières islamiques qui offrent des produits et services financiers islamiques».

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