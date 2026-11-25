Alors que l’inquiétude grandit autour du sort de 172 passagers d’une pirogue partie des côtes de Ngor et Yoff, l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) interpelle directement les autorités sénégalaises. Dans un communiqué publié ce mardi 24 novembre 2026, l’organisation de défense des droits humains réclame une intensification des recherches, un audit transparent des dispositifs publics et la mise en place d’une mission d’information parlementaire.

L’émotion et l’angoisse gagnent à nouveau le littoral dakarois. Selon les éléments rendus publics ce mardi 24 novembre 2026 par l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha), 172 personnes, en majorité des jeunes, sont portées disparues en mer après l’appareillage d’une embarcation de fortune depuis les côtes de Ngor et Yoff, à Dakar.

Face à l’ampleur de cette nouvelle tragédie sur la route atlantique, l’organisation dirigée par Adama Mbengue exprime sa vive préoccupation et adresse sa solidarité aux proches plongés dans l’attente. Sur le plan opérationnel, Adha appelle les pouvoirs publics à engager sans délai l’ensemble des ressources navales, aériennes et logistiques disponibles pour intensifier les opérations de recherche et de sauvetage, tout en veillant à fournir aux familles une information régulière, fiable et transparente sur l’évolution des secours.

Au-delà de l’émotion, la question de l’efficacité publique

Pour l’Ong, ce drame ne saurait être traité comme une simple fatalité maritime. Au-delà de la réponse humanitaire immédiate, l’organisation pose frontalement la question du bilan des politiques publiques mises en œuvre ces dernières années pour endiguer les départs clandestins. Au regard des moyens humains, financiers et institutionnels déployés, l’Etat du Sénégal est-il aujourd’hui en mesure de démontrer l’efficacité concrète de son action sur les causes profondes de la migration irrégulière ?

Dans son communiqué, Adha rappelle la constance de ses alertes, notamment depuis le naufrage meurtrier survenu au large de Fass Boye en 2023, ainsi que lors de ses précédentes interpellations adressées à la Représentation nationale. L’organisation pointe depuis plusieurs années les limites d’une approche essentiellement sécuritaire, qui peine à endiguer durablement les traversées faute de s’attaquer aux déterminants socio-économiques du phénomène et faute de mécanismes rigoureux de redevabilité.

Des dispositifs existants, mais un impact contesté

Le Sénégal dispose pourtant d’un arsenal institutionnel dédié, articulé autour de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (Snlmi), d’un Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (Cilmi) ainsi que de multiples programmes de coopération bilatérale et multilatérale. Toutefois, pour l’organisation de défense des Droits humains, l’existence formelle de ces structures ne suffit pas à attester de leur pertinence sur le terrain.

L’Ong conteste particulièrement une lecture purement comptable et sécuritaire des résultats : «Le nombre d’interceptions et d’embarcations arraisonnées ne peut, à lui seul, constituer un indicateur de réussite. Une politique migratoire doit aussi être évaluée au regard des vies protégées, des départs évités et des perspectives réellement offertes à la jeunesse.»

A travers cette prise de position, Adha plaide pour un changement de paradigme dans l’évaluation des politiques publiques, afin de mesurer leur véritable portée en matière d’emploi, d’insertion professionnelle des jeunes, de prévention des départs à risque et de sauvegarde des vies humaines.

Trois exigences adressées à l’Exécutif et à l’Assemblée nationale

Afin de sortir d’une gestion ponctuelle des drames en mer, l’Action pour les droits humains et l’amitié formule trois demandes précises à l’attention des autorités sénégalaises : renforcer l’action d’urgence et l’accompagnement humain en intensifiant les recherches en mer et en garantissant une communication continue auprès des familles touchées par cette disparition, publier un bilan exhaustif et transparent détaillant l’exécution des financements mobilisés, les moyens engagés ainsi que les résultats concrets obtenus dans le cadre de la politique migratoire nationale, saisir l’Assemblée nationale afin que les députés exercent pleinement leur prérogative constitutionnelle de contrôle de l’action gouvernementale, notamment par l’ouverture d’une mission d’information parlementaire dédiée à la mise en œuvre et à l’impact réel de la Snlmi.

En conclusion de son interpellation, le président d’Adha, Adama Mbengue, insiste sur la portée citoyenne et institutionnelle de cette démarche : «La redevabilité n’est pas une accusation : c’est une exigence démocratique. Nous ne pouvons pas nous habituer à compter nos jeunes disparus en mer. Il est temps de passer des engagements aux résultats, des dispositifs à leur impact et des annonces à la redevabilité.»