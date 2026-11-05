Dans le cadre de la stratégie d’encadrement de l’exploitation minière artisanale, le ministère des Mines et de la géologie a décidé de confier la phase pilote des travaux de délimitation et de sécurisation des couloirs d’orpaillage au Génie militaire. Les deux ministères ont ainsi signé un protocole de partenariat d’une durée de deux ans.

Par Dialigué FAYE – Le ministère des Mines et de la géologie et celui des Forces armées ont décidé de mutualiser leurs forces pour sécuriser les sites d’orpaillage. Pour cela, ils ont procédé à la signature d’une convention de partenariat d’une durée de deux. «Notre partenariat vise la réalisation, à titre pilote, des travaux de délimitation et de sécurisation de sept couloirs dans les régions de Kédougou et Tambacounda. Ces projets pilotes nous permettront d’éprouver le modèle avant son extension progressive aux autres zones aurifères. Chacun des sept sites, d’une superficie indicative d’1 km2, sera entouré d’une clôture en grillage rigide galvanisé d’environ quatre km, haute de deux mètres, surmontée de concertina et dotée d’un portail, pour un coût estimé à 488 millions 397 mille 875 francs Cfa», explique le ministre des Mines et de la géologie. Au-delà de leur sécurisation, ajoute Cheikhou Oumar Seck, «ces couloirs pilotes seront équipés d’infrastructures de base, notamment de forages pour l’accès à l’eau, d’installations solaires pour l’énergie, de toilettes, de lieux de prière et d’espaces réfectoires…».

A travers ce protocole, il s’engage ainsi à mettre à la disposition du Génie militaire «des ressources financières selon le calendrier convenu». M. Seck promet également de veiller «particulièrement au caractère inclusif de la démarche, en associant à chaque étape l’ensemble des parties prenantes : autorités territoriales, collectivités locales et représentants des orpailleurs». Une coopération interministérielle bien accueillie par le ministre des Forces armées. Pour Yankhoba Diémé, ce partenariat «permet de mobiliser les compétences techniques du Génie militaire au profit d’un projet à fort impact socio-économique pour les populations». Toutefois, précise le Mfa, la réussite de cette coopération dépendra, en premier lieu, «de la qualité de la coordination, de la disponibilité effective des ressources nécessaires et de la mise à disposition, à temps utile, des emprises et des autorisations requises». C’est pourquoi, en second lieu, Yankhoba Diémé a demandé de «veiller à ce que le dispositif de gouvernance et de suivi prévu par le protocole joue pleinement son rôle, en assurant la traçabilité des ressources mobilisées, le contrôle de l’exécution des travaux et le respect des engagements souscrits par chacune des parties». Enfin estime-t-il que «la prise en compte des réalités locales est impérative. Elle passe par une concertation permanente avec les autorités administratives et territoriales, les services techniques concernés, ainsi que les communautés et les représentants des orpailleurs. En effet, leur implication est essentielle pour faciliter les travaux, prévenir les difficultés liées à l’occupation des sites et favoriser l’appropriation des aménagements réalisés».

L’ambition du ministère des Mines et de la géologie est «d’ouvrir 35 couloirs d’orpaillage d’ici 2029. Des périmètres délimités et sécurisés permettant de connaître et de tracer la production aurifère dans un premier temps, et ensuite de retenir la valeur ajoutée au bénéfice de l’économie nationale».

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