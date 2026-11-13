Trente mois après le début de leur cessation d’activités, 44 agents du ministère des Mines et de la géologie réclament toujours leur réintégration et le paiement de leurs droits. Après plusieurs démarches de médiation infructueuses, le collectif interpelle le ministre Cheikh Oumar Seck et annonce un sit-in le 19 novembre à Diamniadio.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – Le nouveau ministre des Mines et de la géologie, Cheikh Oumar Seck, hérite d’un dossier social particulièrement sensible.

Quarante-quatre agents en cessation d’activités réclament depuis près de trente mois la régularisation de leur situation professionnelle et financière. Face à ce qu’ils considèrent comme une impasse administrative, les membres du Collectif des agents en cessation d’activités ont décidé de hausser le ton.

Hier, les travailleurs mettent en cause la gestion de leur dossier, dénoncent la suspension de leurs contrats sans préavis ni indemnités de rupture collective. A cette situation s’ajouteraient trois mois de salaires impayés, deux indemnités de fonds communs et des frais de mission qu’ils affirment avoir déjà effectués.

Une médiation sans issue

Ce qui nourrit davantage la frustration des agents, c’est l’absence de dénouement malgré les nombreuses démarches entreprises. Le collectif affirme avoir saisi plusieurs institutions dont la médiature de la République, le Haut-conseil du dialogue social, l’Assemblée nationale, le ministère du Travail et le Secrétariat général du gouvernement. Des acteurs de la Société civile et des chefs religieux auraient également été sollicités.

Mais le dossier reste bloqué. Plus préoccupant encore pour les travailleurs, la perspective d’une sélection partielle qui ne concernerait que huit agents sur les 44. Une option que le collectif rejette catégoriquement, estimant que les critères retenus manquent de transparence. Il remet également en cause les conclusions du cabinet de consultance mandaté, qui, selon lui, n’a auditionné aucun des agents concernés.

Au-delà de leur situation individuelle, les agents invoquent les engagements de l’Etat dans le cadre du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ils demandent au ministre Cheikh Oumar Seck de faire respecter ces engagements à travers la réintégration de tous les travailleurs concernés et le règlement de l’intégralité de leurs droits financiers.

Pour le collectif, le maintien de cette situation constitue un passif social qui ne saurait continuer à être ignoré par le ministère de tutelle. Les agents disent s’inquiéter de la démarche de leur ministère et des difficultés à obtenir une audience auprès du nouveau ministre.

Faute de réponse favorable, le collectif entend désormais porter le combat sur le terrain de la mobilisation. Il annonce un sit-in le jeudi 19 novembre 2026 devant le ministère des Mines et de la géologie, logé dans la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. Une nouvelle étape dans un bras de fer social dont l’issue dépendra de la capacité des autorités à trouver une solution aux revendications des 44 agents.

latifmansaray@lequotidien.sn