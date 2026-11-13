Ce jeudi 12 novembre 2026, les commissions élargies de l’Assemblée nationale ont retoqué à la majorité les projets de budget 2027 des ministères de l’Hydraulique et de l’assainissement, et de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage. Au cœur de ces blocages : des critiques récurrentes sur le manque de sincérité budgétaire et un cadrage financier jugé incohérent.

La séquence budgétaire continue de virer au bras de fer à l’Assemblée nationale. Ce jeudi 12 novembre 2026, deux départements ministériels stratégiques ont vu leurs prévisions financières pour l’exercice 2027 recalées dès l’étape de l’examen en commission élargie. Après le rejet récent du projet de Loi de finances rectificative (Lfr), les parlementaires maintiennent la pression sur l’Exécutif en pointant des failles méthodologiques dans l’élaboration des comptes publics.

Défendu par le ministre Cheikh Tidiane Dièye devant la Commission des finances élargie à celles du Développement durable et du Développement rural, le projet de budget 2027 du ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement (Mha) a été rejeté à la majorité. L’enveloppe présentée s’élevait à 631, 63 milliards de F en Autorisations d’engagement (Ae) et à 218, 42 milliards de F en Crédits de paiement (Cp). Ce montant traduit un recul de 26, 4 milliards de F (-10,8 %) par rapport aux 244, 9 milliards de F alloués en 2026, une baisse justifiée par le ministre au nom de l’effort national de redressement des finances publiques. Cette cure d’austérité n’a toutefois pas convaincu les députés. Outre leurs interrogations sur l’avancement des grands chantiers -tels que le Grand transfert d’eau (Gte), l’usine de dessalement des Mamelles, l’hydraulique rurale, l’assainissement et la lutte contre les inondations-, plusieurs parlementaires ont dénoncé un manque de sincérité budgétaire. Ils ont notamment fustigé les retards dans la transmission des documents de programmation et un cadrage financier s’appuyant sur la loi de finances rectificative pourtant rejetée en plénière. Le même scénario s’est répété lors de l’examen du projet de budget 2027 du ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, présenté par le ministre Cheikhou Oumar Ba devant la Commission des finances élargie à celle des Lois et des droits humains. Malgré des dotations arrêtées à 428, 87 milliards de F en Autorisations d’engagement et à 244, 77 milliards de F en Crédits de paiement, le texte n’a pas obtenu l’aval de la majorité des commissaires.

Là encore, la sincérité budgétaire et la cohérence des prévisions financières ont cristallisé les critiques. Sur le fond, les élus ont interpellé le gouvernement sur les leviers indispensables à l’atteinte de la souveraineté alimentaire et à la modernisation de l’élevage. Les débats ont mis en lumière l’urgence de sécuriser le cheptel, d’améliorer la santé et l’alimentation du bétail, de développer les infrastructures pastorales et de faciliter l’accès des éleveurs aux financements. Les députés ont également plaidé pour la maîtrise des importations animales et le renforcement de la résilience agricole face aux changements climatiques. Ce double rejet en commission confirme le climat de défiance parlementaire entourant l’architecture du budget 2027, plaçant le gouvernement devant la nécessité d’ajuster sa copie avant l’examen en séance plénière.