Ce fut la bataille des présidents qui se sont succédé à la tête de la Chambre des notaires. Depuis vendredi, elle dispose d’un siège, mettant fin à une anomalie qui avait passablement agacé le Président Sall.

Par Justin GOMIS – La Chambre des notaires du Sénégal dispose maintenant d’un siège, à l’instar des autres institutions du pays. Ce bâtiment, mis à la disposition des notaires par l’Etat du Sénégal à travers le patrimoine bâti, a été réhabilité et équipé à hauteur de 106 millions de francs. Ce nouveau siège comprend une salle d’attente, deux salles de réunion, six bureaux, un réfectoire, une terrasse aménageable, des espaces d’archivage. «Nous voici réunis pour concrétiser un projet de longue date qui, au fil des années et avec la participation de tous, voit enfin le jour. Il était nécessaire de trouver un cadre plus approprié répondant à nos activités et perspectives. C’est ainsi que de Me Pape Sambaré Mboup à Me Alioune Daff, en passant par Me Amadou Aliou Coubel, qui se sont attelés à mettre en œuvre ce projet, c’est sous Aïssatou Sow Badiane que le 19 avril 2019, a été signé avec M. Abdou Karim Fofana, directeur d’alors du Patrimoine bâti, le bail de ce lieu que nous inaugurons aujourd’hui», rappelle Me Aïda Diawara Diagne, présidente de la Chambre des notaires. Elle poursuit la genèse du projet : «Les travaux, qui ont démarré le 16 mai 2022, ont pu être réalisés grâce à la Caisse des dépôts et consignations et la Bhs. Nous remercions vivement le président de la République qui, en octobre 2019, avait donné des instructions au ministre de l’Urba­nisme d’alors afin de nous octroyer un siège.» La présidente de la Chambre des notaires invite ses confrères à faire de cet endroit, «un lieu d’ancrage de notre profession et un lieu fédérateur du notariat».

Abondant dans le même sens, le ministre de la Justice et Garde des sceaux explique la portée de cet acte : «Il exprime l’attachement et le respect à la fois pour le service de l’authenticité, mais aussi pour les officiers ministériels et les personnes qui sont chargées de cette mission du service de l’authenticité du président de la République.» Ismaïla Madior Fall encourage l’importance du partenariat public-privé qui a permis la réalisation de cette infrastructure. «Il s’agit d’un bon exemple de partenariat public-privé qui doit être encouragé, dans la mesure où nous vivons dans un contexte où les Etats n’ont pas les moyens de tout faire.»

Pour un accompagnement plus prononcé, Cheikh Seck, Secrétaire général de la Cdc, exhorte les notaires à sécuriser les fonds mobilisés lors de leurs transactions en les hébergeant systématiquement au niveau de la Cdc. «Là-bas, ces fonds sont hors de portée de toute forme d’aliénation de saisie. La Cdc aimerait jouer son rôle de confiance et s’acquitter de son engagement relatif à vos besoins de formation, d’amélioration de vos conditions de travail, de vos attributions en termes de notaire», rassure-t-il. Car, d’après lui, «le saut qualitatif en termes d’enrôlement des notaires a été effectif. Il convient de reconnaître également qu’une bonne partie parmi vous tarde à s’approprier les dispositions légales en matière de détention des fonds par la Caisse des dépôts et consignations».

Il faut noter que la Chambre des notaires organise les Journées du notariat les 25 et 26 mai prochains au King Fahd.

