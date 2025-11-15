L’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Anaq-Sup) veut accompagner l’Institut de recherche pour le développement dans la mise en place d’un dispositif d’assurance qualité interne et d’accréditation du centre de recherche de l’Ird, au même titre que d’autres institutions partenaires. C’est du moins ce qu’a annoncé son Secrétaire exécutif, Pr Massamba Diouf, lors d’une visite de travail à l’Ird. Laquelle rencontre avait pour objectif de «renforcer la collaboration entre les deux institutions, en particulier dans les domaines de la recherche, de la qualité et de l’accréditation des centres de recherche».

Le Secrétaire exécutif a ainsi salué «le rôle historique et la contribution majeure de l’Ird au développement scientifique du Sénégal et de la sous-région». Avant de rappeler la mission de l’Anaq-Sup dans la promotion d’une culture de qualité et de redevabilité dans la recherche et l’enseignement supérieur. Ainsi a-t-il présenté «les axes de la politique nationale d’assurance qualité, notamment en matière d’évaluation des établissements, d’accréditation des programmes et de reconnaissance institutionnelle. Il a insisté sur la nécessité pour les centres de recherche de s’aligner sur les standards internationaux de qualité, tout en valorisant les spécificités et priorités nationales en matière de recherche et d’innovation».

Pour sa part, le représentant-résident de l’Ird, Pierre Morand, a exprimé «sa satisfaction pour cette démarche de collaboration. Il a présenté les orientations stratégiques de l’institut, axées sur la production de connaissances scientifiques au service du développement durable et le renforcement des partenariats universitaires et institutionnels. Il a rappelé les liens forts qui unissent l’Ird au Sénégal, notamment à travers ses partenariats avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), l’Université Gaston Berger (Ugb), l’Isra, l’Institut Pasteur et plusieurs autres structures nationales et régionales».

M. Morand a souligné «l’importance d’un cadre d’assurance qualité partagé entre l’Ird et ses partenaires, gage de crédibilité et de visibilité des travaux de recherche. Il a aussi exprimé l’intérêt de l’institut à collaborer avec l’Anaq-Sup dans l’accompagnement méthodologique, la formation en management de la qualité, et la mise en place d’un bureau assurance qualité au sein de l’Ird».

Au terme des échanges, selon un communiqué, «les deux parties ont convenu de travailler conjointement à l’élaboration d’un plan d’actions incluant des sessions de formation, la mise en place d’un bureau assurance qualité et l’accompagnement au management scientifique et administratif».

Par Dialigué FAYE – dialigue@lequotidien.sn