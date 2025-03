Le ministre du Travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall, la Coalition des centrales syndicales du Sénégal (Ccss) et le patronat ont arrêté, jeudi, un calendrier de négociations afin d’arriver à la stabilisation du front social, a-t-on appris de source officielle. M. Fall a présidé, au siège de son département, une rencontre avec la Coalition des centrales syndicales du Sénégal (Ccss) et le patronat. «Cette rencontre, qui s’inscrit dans le sillage de celle du 27 février 2025 au Grand Théâtre de Dakar, entend poser les jalons pour échanger sur les revendications syndicales devant déboucher sur la signature d’un nouveau pacte social», lit-on dans un communiqué transmis à l’Aps.

Le 27 février dernier, une rencontre tripartite s’est tenue à Dakar entre le gouvernement, le patronat et les syndicats des travailleurs pour échanger les problèmes du monde du travail et y apporter des solutions. D’après le communiqué du ministère du Travail, lors de la réunion de ce jeudi avec la Ccss et le patronat, tous les acteurs concernés, à l’unisson, ont plaidé pour l’établissement de relations de confiance, par un respect des accords qui seront signés. «Cette rencontre, qui ouvre une nouvelle ère pour tous», permettra de «s’entendre et de respecter les engagements pour arriver à trouver des solutions au bénéfice de tous», souligne le texte.