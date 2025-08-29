Le dernier communiqué du Fonds monétaire international dont une mission a séjourné à Dakar du 19 au 26 août 2025, est très commenté par le Sen de l’Alliance pour la République (Apr) dont la gestion est contestée. Le Sen remarque, pour le saluer, l’abandon de la sémantique trompeuse de «dette cachée», qui n’était issue que de l’imagination d’un «Premier ministre expert en diffusion de fausses nouvelles». Après cette position, l’Apr «exige du gouvernement la publication des conclusions du rapport du cabinet Forvis Mazars, en lieu et place de la Cour des comptes». Pour l’Apr, le gouvernement cherche «à dissimuler des données sur les finances publiques». Elle cite le dernier Rapport trimestriel d’exécution budgétaire, qui violerait «des dispositions du Code de transparence et de la Lolf. Le gouvernement a caché les chiffres concernant l’exécution budgétaire des institutions». Elle invite à «la prudence face à la tentation manipulatrice et politicienne du communiqué du Fmi ourdie par les officines du parti Pastef dans le but constant, mais voué à l’échec, de salir la gestion exemplaire du régime précédent».

Dénonçant les arrestations de ses leaders, l’Apr dit réitérer «son soutien total à toutes les luttes sociales face aux dérives dictatoriales du régime». Elle espère rassembler «toutes les Forces vives de la Nation pour une mobilisation nationale, afin d’obtenir la libération des personnes arrêtées pour délit d’offense au parti Pastef, la mise en échec du projet d’instauration d’un parti-Etat au Sénégal et la consolidation d’une force d’opposition comme alternative puissante et crédible».