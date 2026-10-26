Sous le parrainage de Papa Amadou Diagne, la manifestation d’Octobre Rose, organisée par les femmes du mouvement Kiiraay à Bambey, a rassemblé un parterre de personnalités politiques et religieuses. Entre appel vibrant au dépistage du cancer du sein, plaidoyer pour de meilleurs plateaux techniques sanitaires et remobilisation des troupes pour le parti présidentiel, l’événement a tenu toutes ses promesses.

Par Justin GOMIS – La ville de Bambey a vibré au rythme de la solidarité et de l’engagement citoyen. A l’occasion de la célébration d’Octobre Rose, portée par les femmes de Kiiraay sous le parrainage de M. Papa Amadou Diagne, la mobilisation populaire a été totale. Au-delà de la cause sanitaire, cette rencontre a rapidement pris des airs de démonstration de force politique, illustrant l’ancrage territorial et la capacité de rassemblement du parrain.

Un vibrant plaidoyer pour la santé des femmes

Prenant la parole, M. Papa Amadou Diagne a placé la santé publique au cœur des priorités. Insistant sur l’importance cruciale de la prévention, il a lancé un appel fort et unanime en faveur du dépistage précoce du cancer du sein. Dans cette dynamique, le parrain a formulé un plaidoyer pressant pour l’acquisition d’un équipement de mammographie moderne destiné au District sanitaire de Bambey. Une avancée jugée indispensable pour rapprocher les infrastructures de soins des populations locales et épargner aux femmes des déplacements lourds et complexes.

Un rassemblement sous le signe de l’unité et de la reconnaissance

La cérémonie a été marquée par des moments forts de communion et de respect des traditions locales. M. Diagne a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de Serigne Makhfouss Mbacké, qui a tenu à honorer l’événement en envoyant son fils, Serigne Khadim Mbacké, témoignant ainsi de la pérennité des liens étroits qui unissaient les deux familles, notamment la mémoire de feu Assane Diagne.

L’événement a également salué l’engagement des figures de premier plan de la région. M. Diagne a tenu à rendre hommage à Mme Mimi Touré, Superviseure générale, ainsi qu’à Serigne Aliou Penda Diouf, Coordonnateur départemental de Kiiraay, pour le travail de titan accompli sur le terrain. Il a aussi salué la forte mobilisation des élus locaux, citant les maires Modou Sarr Ndiaye (Baba Garage), Assane Ndiaye (Lambaye) et Ndongo Faye (Gawane), ainsi que la participation remarquée du directeur du Crous de Bambey. Les félicitations sont allées droit à Ngouye Fama Faye, présidente des femmes de Kiiraay à Bambey, pour la parfaite réussite de cette organisation.

Offensive politique et perspectives électorales

Profitant de cette grande tribune, la question politique n’a pas été en reste. Papa Amadou Diagne a appelé à une remobilisation générale et à la massification du parti présidentiel dans le département. Dans un geste d’ouverture stratégique, il a solennellement invité El Hadj Dia, personnalité influente et respectée de la zone, à grossir les rangs de la mouvance présidentielle. Abordant les chantiers de développement, le parrain a chaleureusement remercié le chef de l’Etat pour la concrétisation d’un projet d’infrastructure majeur : l’achèvement de la route reliant Touba Toul à Baba Garage, puis à Bambey. Il a conclu son allocution en réaffirmant sa ferme ambition de fédérer toutes les énergies locales pour offrir au président de la République une victoire éclatante et sans appel lors des prochaines échéances électorales.

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