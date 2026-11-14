Porté par l’Agenda «Sénégal 2050», le budget 2027 du ministère de la Justice, arrêté à plus de 85 milliards F, affiche de fortes ambitions : consolider l’Etat de droit, accélérer la transition numérique et améliorer les conditions de détention. Malgré les avancées saluées de la justice de proximité et de l’Onrac, l’examen de cette loi de finances se heurte aujourd’hui à des blocages institutionnels et budgétaires majeurs. Entre impératifs de modernisation et tensions politiques autour du vote des recettes, décryptage d’un département clé à la croisée des chemins.

Sous la conduite du Garde des sceaux, ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, le département ministériel a présenté devant l’Assemblée nationale son projet de budget pour l’exercice 2027. S’inscrivant dans le cadre de l’Agenda national de Transformation «Sénégal 2050» et de la Lettre de politique sectorielle de développement 2025-2029, ce budget s’élève à plus de 85 milliards de F en crédits de paiement, traduisant une volonté affirmée de consolider l’Etat de droit malgré un contexte financier exigeant.

L’année écoulée a permis d’enregistrer des progrès notables à travers les différents programmes du ministère, notamment la Justice de proximité : les Maisons de justice ont traité des milliers de dossiers de médiation-conciliation et accompagné les citoyens dans l’obtention de leurs actes administratifs, confirmant leur rôle d’amortisseur social et d’accès direct au droit.

Dans le cadre du recouvrement des avoirs criminels, l’Onrac s’est illustré par des performances remarquables, notamment à travers ses sessions de ventes aux enchères et la gestion rigoureuse des ordonnances de saisie et de cautionnement. Pour la transformation numérique, le lancement de la plateforme «e-Justice» et du portail «Jokkoo ak Yoon» a amorcé un tournant décisif vers la dématérialisation et la transparence des procédures.

Les orientations et la ventilation du budget 2027

Le budget 2027, arrêté à 85 762 198 359 F en crédits de paiement (en hausse de 6, 2% par rapport à 2026), est structuré autour de cinq programmes clés : le Programme «Justice judiciaire» (37, 9%) est axé sur l’amélioration du fonctionnement des juridictions, l’aide juridictionnelle et le renforcement du dispositif de proximité, le programme «Administration pénitentiaire» (34, 1%) consacré à l’amélioration des conditions de détention, à l’alimentation, à la santé des détenus et aux programmes de réinsertion, le programme «Pilotage, coordination et gestion administrative» (15, 7%) prend en charge les infrastructures (comme la réhabilitation du Palais de justice Lat Dior) et le déploiement de la dématérialisation, le programme «Education surveillée et Protection judiciaire de l’enfant» (10, 8%) : dédié à la prise en charge des mineurs en situation de vulnérabilité. Et le programme «Bonne gouvernance et Droits humains» (1, 3%) vise le respect des engagements internationaux et la promotion des principes démocratiques. A travers ces orientations, le Sénégal réaffirme son ambition de bâtir une justice accessible, humaine, performante et moderne, au service d’un développement juste et prospère.