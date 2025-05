«Le monde du travail fait face à plusieurs tentatives de remise en cause des acquis, avec des licenciements massifs de travailleurs dans divers secteurs publics et parapublics. Certains employeurs n’ont pas privilégié le dialogue, la concertation avant la prise de décision, impactant gravement la dignité humaine. Il s’y ajoute la non-satisfaction des points de revendications et le non-respect des accords dans certains secteurs comme l’éducation, la santé, les collectivités territoriales, le secteur primaire hérités des gouvernements précédents. Nous espérons que ce 1er Mai marquera un tournant décisif dans la construction de consensus forts entre les partenaires sociaux en vue d’apaiser le climat social. Nous fondons beaucoup d’espoir sur l’aboutissement de ce processus en vue d’installer notre pays dans une stabilité favorable à la production et à la productivité. C’est le sens qu’il faut donner à la réponse favorable des travailleurs à la main tendue de l’Etat à travers notre présence à la rencontre tripartite, aux négociations sur la plateforme minimale de la quatrième conférence sociale (…) Nous avons toujours prôné la stabilité sociale parce qu’autant nous avons la responsabilité de défendre les intérêts du travailleur, autant nous devons aussi veiller à la pérennité des entreprises et du service public. C’est pourquoi nous avons engagé notre organisation dans un pacte de stabilité, et nous l’assumons. La réussite d’un accord dépend de la volonté de toutes les parties de respecter les engagements et d’œuvrer en toute transparence dans le respect mutuel, à travers un plan d’actions cohérent et un suivi rigoureux. Nous vous encourageons à poursuivre le dialogue et la concertation avec tous les segments de la société, y compris le secteur de la presse qui est un pilier de la consolidation de notre démocratie. Car le dialogue, la concertation, la bonne information font jaillir la lumière, mais partout où il y a un déficit d’informations, de dialogue, c’est la rumeur qui s’installe, avant de céder la place à l’instabilité.»