Les rapports de la Centif ont toujours existé, selon son président, Cheikh Mohamed Bamba Sibi, qui salue par ailleurs qu’ils soient traités. Ce qui est un signe d’encouragement pour ceux qui travaillent autour de ces rapports.

La reddition des comptes fait parler beaucoup ces temps-ci au Sénégal. Cheikh Mohamed Bamba Sibi, président de la Centif, comprend le bruit soulevé, mais relativise tout cela. «Pour la Centif, il n’y a rien de nouveau. La Centif a toujours travaillé dans le cadre de la reddition des comptes. Faire des enquêtes et prendre le temps qu’il faut pour les approfondir, et le moment venu, transmettre au procureur, ce travail-là a toujours été fait depuis la création de la Centif, en 2004», affirme Cheikh Mohamed Bamba Sibi, en marge de la 43ème réunion plénière de la Commission technique qui se tient depuis le 11 mai à Dakar, et jusqu’à demain, organisée par le Giaba. «Ce qu’il y a de nouveau peut-être, c’est l’environnement politique qui fait en sorte que les rapports sont traités, de façon idoine, par les récepteurs, notamment le procureur de la République financier», surligne-t-il.

Il rappelle que «les personnes incriminées, plus ou moins avec la présomption d’innocence, sont appelées à répondre des faits qui ont été relevés par la Centif».

Le travail de la Centif tourne autour «d’enquêtes approfondies» qui, selon lui, parfois «prend du temps». «Ce sont des enquêtes qui ont commencé sur une période assez longue. Il y a des enquêtes qui ont été entamées en 2021, d’autres bien avant. Ça prend le temps qu’il faut pour faire le travail qu’il faut également et, in fine, transmettre à qui de droit le rapport de la Centif», indique-t-il.