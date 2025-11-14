La Coalition Djone exprime ses «profondes inquiétudes» en analysant la «situation politique et économique du pays». Selon le coordonnateur de la structure, Mohamed Moustapha Diagne, «les querelles intestines au sein de la mouvance présidentielle, longtemps contenues, ont éclaté au grand jour». Pour lui, elles «traduisent des divergences irréconciliables sur la vision, les priorités et les orientations du régime. Pendant que le président de la République semble vouloir privilégier la réconciliation nationale et le développement, son Premier ministre, Ousmane Sonko, s’enferme dans une logique de confrontation fondée sur une judiciarisation excessive du mandat, assimilable à un règlement de comptes politiques». Il explique : «Le différend autour de la restructuration de la Coalition Diomaye Président n’est qu’une nouvelle manifestation de ces luttes internes, et laisse présager une crise institutionnelle et politique majeure.»

Par conséquent, la Coalition Djone «appelle le Président à assumer pleinement ses responsabilités pour préserver la dignité de sa fonction, et de rappeler que sa seule allégeance doit aller au Peuple sénégalais, dépositaire du suffrage universel». Mohamed Moustapha Diagne charge le président de Pastef : «Ousmane Sonko, par son tempérament conflictuel et son refus de la discipline administrative, a fini d’indisposer non seulement l’opposition, la presse et les magistrats, mais aussi les partenaires internationaux, les bailleurs de fonds et même les alliés de son propre camp. Son discours radical a fragilisé la confiance, découragé l’investissement et contribué à la dégradation générale de l’économie.» Selon Mohamed Moustapha Diagne, le pays «subit aujourd’hui les conséquences d’une gouvernance désordonnée», provoquant une inflation «persistante», une baisse «du pouvoir d’achat», des «faillites d’entreprises et pertes massives d’emplois». «Pour financer une économie déstabilisée, le Premier ministre mise désormais sur un effort fiscal supplémentaire des citoyens, aggravant davantage les difficultés de la population», dit-il.

Que faire ? «Face à cette impasse, le président de la République doit regarder la réalité en face : Ousmane Sonko, davantage préoccupé par son avenir politique en 2029 que par la réussite du mandat en cours, est devenu un obstacle au progrès économique et social du Sénégal. Il est temps de lui trouver une porte de sortie honorable. Sans un Sénégal réconcilié, apaisé et juste, il ne pourrait y avoir ni stabilité ni prospérité», déclare le Coordonnateur national de la Coalition Djone.