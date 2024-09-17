Sorti sur civière dans le temps additionnel d’Auxerre-Monaco (0-3), le milieu monégasque, Lamine Camara, passeur décisif, devait passer des examens ce lundi dans le cadre du protocole commotion. L’ancien joueur de Metz (20 ans) a été touché dans la partie avant du cou par le bras de l’Auxerrois Aristide Zossou. Un contact qui a d’abord semblé anodin, puisque Camara a poursuivi sa course pendant quelques secondes, avant de lever le bras et de s’effondrer.

«Lamine a été touché au cou, a expliqué après la rencontre Adi Hütter, son entraîneur. Maintenant, il est stable. On va le surveiller dans les prochaines 48 heures.» Il est encore trop tôt pour affirmer qu’il ne pourra pas être opérationnel contre le Fc Barcelone, en Ligue des Champions ce jeudi, puis face au Havre, dimanche prochain.

L’article 588 du règlement des compétitions stipule qu’il est «obligatoire qu’un examen d’expertise soit réalisé dans les 72 heures suivant la commotion cérébrale par un médecin qui fait partie de la liste officielle des médecins experts commotion de la Fff». Ce premier examen déterminera la suite des événements, à savoir si le milieu pourra très rapidement réintégrer le groupe ou non en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

La conduite à tenir sera précisée par le médecin expert. Le retour à la compétition doit se faire progressivement selon le protocole en six étapes de la Fff. Une nouvelle et dernière consultation par le médecin expert dans la prise en charge des commotions cérébrales doit être réalisée avant la reprise de la compétition sauf si le médecin expert ne le juge pas nécessaire à l’issue de la première consultation.

Pour le moment, c’est donc l’incertitude quant à une participation du prodige sénégalais face aux Catalans qui vont devoir se passer de leur milieu de terrain Dani Olmo.

Blessé et buteur dimanche en Liga lors de la victoire du Fc Barcelone (1-4) à Gérone, la nouvelle recrue ne devrait pas figurer dans le prochain groupe de Hansi Flick. Le milieu de terrain espagnol sera indisponible pendant sept à dix jours selon un média espagnol. Les Catalans seront en déplacement jeudi prochain à Monaco dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions.

