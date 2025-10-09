Le Cap-Vert, qui pouvait se qualifier à la Coupe du monde 2026 s’il s’imposait en Libye, est tombé de haut. Les Requins Bleus ont été tenus en échec par les Libyens (3-3) qui relancent le suspense dans ce Groupe D. Le Cameroun, qui a difficilement battu Maurice (2-0), revient à deux points du Cap-Vert.

Alors que tous les projecteurs étaient tournés vers le Cap-Vert et le Cameroun, les deux premiers du groupe D, la Libye a failli s’inviter avec fracas dans la course à la qualification directe et à la deuxième place. Les Chevaliers de la Médi­terranée ont mené 3-1 face aux Requins Bleus, et ont eu l’opportunité de tuer définitivement le match avec une frappe sur la barre transversale et une autre sur le poteau de Vozhin­ha.

Mais, ils vont plutôt se tirer une balle dans le pied avec une erreur monumentale du gardien Murad Al Wuheeshi, qui commet une bourde en laissant passer entre ses gants et ses jambes une frappe mollassonne de Cabral (76è). Il n’en fallait pas plus pour relancer les hommes de Brito, qui égalisent six minutes plus tard grâce à Willy Semedo (82è).

Avant cet improbable tournant, les Capverdiens avaient très mal entamé la rencontre, encaissant un premier but contre leur camp de Roberto Lopes, dès la 40è seconde de jeu. S’ils ont eu le mérite de revenir au score grâce à une tête Telmo Arcanjo (29e), ils se sont écroulés par la suite. C’est d’abord Ezoo El Mariamy qui profite des largesses de la défense adverse pour redonner l’avantage aux siens (42è), avant que Al Shalwi (58è) ne pense faire le break sur un magnifique coup franc. Le Cap-Vert rate cette première occasion de se qualifier au Mondial à Benghazhi, mais lundi 13 octobre face à l’Eswatini, à Praia, c’est tout un pays qui sera derrière l’équipe pour la deuxième chance et pour décrocher cette qualification historique.

De leur côté, pour s’offrir un ticket pour le Mondial 2026, il fallait tout d’abord pour les Camerounais s’imposer face à l’Ile Maurice. Les Lions Indomptables se sont imposés face à des Mauriciens coriaces (2-0). Derniers du Groupe D, les Mauriciens n’avaient plus rien à espérer dans ces éliminatoires. Mais dans leur stade, ils n’avaient pas l’intention de se laisser marcher sur les pieds, même si au match aller, les Lions s’étaient imposés 3-0 à Yaoundé, le 17 novembre 2024. En juin dernier, Maurice s’était offert un nul face à l’Afrique du Sud, de quoi se poser des questions pour les Lions Indomp­tables.

Les Camerounais ont dû attendre la 20è minute pour se montrer dangereux avec Mahamadou Nagida. Le défenseur de Rennes tente une frappe puissante qui passe juste à côté de la cage. Face à une défense mauricienne coriace, les hommes de Marc Brys n’arrivent pas à débloquer leur compteur en première période. Décevant dans le jeu, le Cameroun est donc accroché pendant la première période. A la reprise, Moumi Ngamaleu libère enfin les Lions à la 56è minute. Quelques minutes plus tôt, il avait déjà mis en danger la défense mauricienne. Avec une reprise du pied gauche, Bryan Mbeumo inscrit le deuxième but des Camerounais dans le temps additionnel (90è+2).

Avec cette victoire, couplée au match nul entre la Libye et le Cap-Vert, le Cameroun se replace au minimum dans la course à la meilleure deuxième place, synonyme de barrages continentaux. Il faudra désormais pour les Camerounais battre l’Angola à Yaoundé, le lundi 13 octobre, pour obtenir un maximum de points.

Avec Rfi.fr