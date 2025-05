Pour L’Equipe, l’Ukraine va rejoindre le dossier Espagne-Portugal-Maroc et devra concurrencer l’Arabie Saoudite pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. Voici ce qu’il en est réellement.

Alors que le Maroc avait annoncé, le 14 mars, une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour organiser la Coupe du monde 2030, le quotidien sportif français L’Equipe annonce, dans un article publié ce mercredi 5 juillet, que l’Ukraine allait rejoindre le dossier de candidature Es­pagne-Portugal-Maroc.

Pourtant, la présence de l’Ukraine au sein du tandem ibérique, annoncée en octobre dernier, a été définitivement écartée en raison d’une affaire de corruption présumée qui touche la Fédération ukrainienne. Le président de l’Ufa, An­driy Pavelko, fait l’objet d’une enquête pour fraude et blanchiment d’argent, et a été suspendu pour une période limitée jusqu’à ce que l’affaire soit tirée au clair. Le 29 novembre, il a été arrêté pour détournement de fonds destinés à la construction d’une usine de terrains de football artificiels. Pavelko, qui nie toute malversation, risque jusqu’à 12 ans de prison.

Interrogé par Le360 Sport, une source au sein du Comité chargé de la candidature du Maroc au Mondial 2030 s’est dit étonnée par ces informations : «La candidature maroco-ibérique a été annoncée le 14 mars. Depuis, les trois parties travaillent pour préparer un dossier solide.» En effet, depuis l’annonce de cette candidature, les dirigeants des trois pays (Maroc, Portugal, Espagne) communiquent sur un dossier tripartite sans jamais mentionner l’Ukraine.

Dans le même article, L’Equipe explique que le quatuor serait en concurrence avec l’Arabie Saoudite et la candidature de quatre pays sud-américains (Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay). Cependant, l’Arabie Saoudite s’est officiellement retirée de la course à l’organisation de la grand-messe planétaire. Les Saou­diens ont même averti les Grecs et les Egyptiens qui étaient censés co-organiser l’événement.

«Le ministre des Affaires étrangères saoudien, Faisal bin Farhan Al Saud, a récemment contacté les représentants de la Grèce et de l’Egypte pour leur annoncer qu’ils renonçaient finalement à présenter leur candidature pour la Coupe du monde 2030», avait annoncé le média espagnol Marca, le 22 juin dernier.

Le360sport